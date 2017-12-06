СМИ: экипаж подлодки «Сан-Хуан» совершил восемь звонков перед исчезновением

Незадолго до исчезновения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» члены экипажа совершили восемь звонков на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата. Об этом сообщает TN.

«Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начале пожара — с дымом, но без огня», — сказал представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

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Он добавил, что экипаж после этого передал информацию в письменном виде для «избежания искажения фактов».

При этом, по словам Бальби, экипаж подлодки просил об изменении курса, чтобы «сократить количество дней в море».

Ранее сообщалось, что взрыв в зоне исчезновения подлодки «Сан-Хуан» был сильнее 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября.