«Ъ»: «Воентелеком» подозревают в хищениях при поставках спецтехники Минобороны

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя гендиректора АО «Воентелеком» Олега Савицкого и финансового директора компании Евгения Жилкова по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках спецтехники Министерству обороны России, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Савицкого спецназовцы задержали возле здания компании на Большой Оленьей улице в Москве, а Дмитрий Семилетов — бывший советник гендиректора АО Александра Давыдова — был задержан в своей столичной квартире.

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«Обыски также были проведены в кабинетах самого господина Давыдова, коммерческого директора предприятия Евгения Жилкова и начальника департамента обеспечения «Воентелекома» Дениса Старовойтова», — пишет газета.

В военном следственном управлении СК и Генпрокуратуре выяснили, что топ-менеджеры «Воентелекома», с 2013 года заключая с Минобороны контракты, в том числе в рамках программы импортозамещения на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции.

«Так, по предварительным подсчетам участников расследования, за один маршрутизатор военное ведомство в среднем выплачивало 1 миллион рублей, в то время как его рыночная стоимость не превышала 350 тысяч рублей», — сообщает издание.

Не исключено, что по итогам допросов следствие может обратиться в Хамовнический районный суд с ходатайствами об арестах подозреваемых.