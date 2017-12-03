Российские самолеты нанесли удар по боевикам в Сирии

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 взлетели с территории России и совершили авиаудар по объектам боевиков террористической организации «Исламское государство», говорится в сообщении Министерства обороны, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в результате авиаудара были ликвидированы склады с боеприпасами, скопление техники террористов и их опорные пункты.

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Удар был нанесен по объектам в провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России