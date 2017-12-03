Нетаньяху прокомментировал ракетный удар по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ракетный удар по территории Сирии. Видеозаявление опубликовано в фейсбуке.

«Мы не допустим, чтобы [иранский] режим, стремящийся уничтожить еврейское государство, приобрел ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии», — сказал Нетаньяху.

Ранее СМИ сообщали, что целью ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска была военная база Ирана. Нетаньяху не стал комментировать эту информацию.