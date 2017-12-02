Лавров назвал первых жертв в случае войны на Корейском полуострове

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея станут первыми жертвами в случае войны на Корейском полуострове. Об этом он сказал в интервью белорусскому телеканалу «СТВ», передает РИА «Новости».

«Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег. К огромному сожалению, они пытаются утащить в ту же сторону японцев и южнокорейцев, которые, как вы абсолютно правильно сказали, станут первыми жертвами в случае развязывания войны на Корейском полуострове», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решили принудить КНДР к денуклеаризации «любой ценой».