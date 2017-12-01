Аргентина прекращает операцию по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан»

Руководство Военно-морских сил (ВМС) Аргентины приняло решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан», которая перестала выходить на связь у берегов страны две недели назад, передает Reuters.

Об этом заявил официальный представитель аргентинских ВМС Энрике Бальби. По его словам, время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного, однако никаких следов людей обнаружено не было.

Бальби добавил, что поиски самой подлодки будут продолжены.