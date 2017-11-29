Назначен новый главнокомандующий ВКС России

Генерал-полковник Сергей Суровикин, возглавлявший российские войска в Сирии, назначен главнокомандующим ВКС России. Об этом сообщается в газете Минобороны «Красная звезда».

«Генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее командовавший войсками ВВО и до настоящего времени возглавляющий российскую группировку войск в Сирии, назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России», — говорится в сообщении.

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Кроме того, генерал-лейтенант Александр Лапин назначен на должность командующего войсками ЦВО. Ранее занимавший эту должность генерал-полковник Владимир Зарудницкий назначен начальником Военной академии Генштаба.

Также назначен командующий войсками Восточного военного округа — им стал заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Александр Журавлев.