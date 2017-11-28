США обвинили Россию в «небезопасном» перехвате самолета над Черным морем

Российский истребитель Су-30 совершил «небезопасный» перехват американского самолета P-8A Poseidon во время его полета над Черным морем, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Американский самолет находился в международном воздушном пространстве, и ничего не сделал для того, чтобы спровоцировать такое поведение со стороны России», — сообщила представитель пресс-службы Пентагона Мишель Балданза.

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По ее словам, действия российского истребителя расцениваются как небезопасные, потому что самолет пересек курс американского воздушного судна справа налево, что привело к «сильной турбулентности».

«Небезопасные действия могли причинить серьезный вред всем задействованным воздушным экипажам и привести к травмам», — заявила она.

Ранее сообщалось, что американский эсминец James Williams вошел в Черное море.