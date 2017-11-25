Белый дом: Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что стороны достигли новых договоренностей о совместной борьбе с террористами.

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«В отношении Сирии два лидера обсудили важность реализации резолюции 2254 СБ ООН и поддержки проводимого под эгидой ООН Женевского процесса по мирному выходу из гражданской войны», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Также лидеры обсудили возможность закупки Турцией американской военной техники.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси также обсудили борьбу с терроризмом в Сирии.