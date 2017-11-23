В Кремле не стали комментировать ситуацию в Луганске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию в Луганске, сообщает РИА «Новости»

Песков ранее заявлял, что в Кремле есть понимание того, что происходит в Луганске, но воздержался от комментариев до появления более детальной информации.

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«Я так же оставляю без ответа ваш вопрос, скажем так, каких-то нюансов я бы не стал сейчас озвучивать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли информация о том, что в настоящее время происходит в Луганске, и поддерживает ли Кремль возможную смену власти в этом городе.

Ранее ОБСЕ опубликовала фото военной техники в центре Луганска.

Также Министр внутренних дел самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет заявил, что спецслужбы обезвредили в Луганске преступную группу, действовавшую под контролем украинской разведки.