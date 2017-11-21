Украина выразила России протест из-за призыва на военную службу жителей Крыма

МИД Украины выразил протест в связи с призывом в России на военную службу граждан, проживающих в Крыму, передает РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и в городе Севастополь», — говорится в заявлении.

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МИД Украины потребовал от России отменить решение о призыве на военную службу крымчан.

Ранее МИД Украины направил ноту протеста России из-за визита президента Владимира Путина в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России.