Путин: госпрограмма вооружений должна обеспечить нейтрализацию внешней угрозы

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевые показатели государственной программы вооружений должны обеспечивать гарантированное стратегическое сдерживание, передает РИА «Новости».

«Наши армия и флот должны обладать самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые учитывают, в том числе, вероятные изменения в стратегии и тактике вооруженной борьбы в будущем и по своим характеристикам находятся на уровне, а лучше всего превосходят зарубежные аналоги. Потому что если мы хотим быть впереди, если мы хотим побеждать, мы должны быть лучшими. Ключевые показатели программы должны прежде всего обеспечить гарантированное стратегическое сдерживание, а в случае потенциальной внешней угрозы — ее эффективную нейтрализацию», — сказал он.

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Путин также отметил, что выполнение новой государственной программы вооружений будет зависеть от возможностей оборонных предприятий.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали объем новой госпрограммы вооружения до 2025 года.