Солдатам США в Японии запретили употреблять алкоголь, говорится на странице командования сил США в Японии в фейсбуке.

Отмечается, что военным запрещено как употреблять, так и покупать алкоголь, на базе или за ее пределами.

Ограничения связаны с тем, что один из солдат ВС США стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. По предварительной информации, военный в момент ДТП мог быть пьян.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему отказался от алкоголя и табака.