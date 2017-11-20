Оператор: последние сигналы с пропавшей подлодки поступали в день исчезновения

Оператор спутниковой связи Iridium в последний раз получал сигнал с пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» в день ее исчезновения, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оператора.

Как отмечается, на подводной лодке установлено устройство Iridium, и 17 ноября компания начал сбор информации о его местонахождении и активности. В Iridium подчеркнули, что полученные ранее семь сигналов с подлодки не были совершены с помощью сети компании.

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«К сожалению, наши данные не зафиксировали никаких сигналов или попыток связи с этого устройства с 15 ноября 11.36 GTM (14.36 мск), когда поступил последний сигнал», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Минобороны Аргентины зафиксировало семь сигналов, предположительно, с «Сан Хуан». Однако установить контакт не удалось.