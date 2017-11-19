Самолет-разведчик США совершил длительный полет у границ России

Американский стратегический разведывательный самолет RC-135W провел длительный полет у сухопутных и морских границ Калининградской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинговых западных авиационных сайтов.

Сообщается, что самолет с бортовым номером 62-4132 и позывным AMANI52 вылетел с британской авиабазы Милденхолл и в течение трех часов курировал вблизи сухопутной границы области.

Маршрут его полета пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей. Общая длина его полета составила шесть часов.