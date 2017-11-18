Дэвид Линч поможет медитацией в реабилитации украинских военных

Режиссер Дэвид Линч откроет на Украине представительство своего благотворительного фонда, который окажет помощь участникам военных действий, написал в своем фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

«Сотни тысяч украинских военных возвращаются с войны и нуждаются в психологической реабилитации. Кинорежиссер Дэвид Линч прибыл на Украину для открытия представительства своего благотворительного фонда, который этим занимается», — сообщил он.

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Сам Порошенко также рассказал в своем твиттере о деятельности фонда Линча.

«Фонд Линча занимается трансцендентальной медитацией, помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия», — написал он.

Порошенко также сообщил, что поблагодарил Линча за открытие фонда на Украине и назвал это важной миссией.

Ранее сообщалось, что Порошенко встретился с Дэвидом Линчем в Доме с химерами.

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