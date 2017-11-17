Ракетоносцы России нанесли новый удар по боевикам в Сирии

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории России, нанесли новый удар по боевикам и объектам террористической группировки «Исламское государство» в районе города Аль-Букемаль в Сирии, говорится в сообщении Минобороны, передает РИА «Новости».

«Семнадцатого ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ в районе города аль-Букемаль (провинции Дейр-эз-Зор)», — говорится в тексте сообщения.

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В министерстве отметили, что в результате удара удалось поразить опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.