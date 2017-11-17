Военные захватили последний оплот ИГ в Ираке

Вооруженные силы Ирака совместно с ополчением Хашд Аш-Шааби полностью освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» город Рава на западе провинции Анбар, передает РИА «Новости».

Об этом заявил командующий операцией по освобождению Абдель-Амир Яралла.

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Сообщается, что правительственные войска подняли иракские флаги над зданиями в центре города.

Ранее командование армии Ирака сообщило о начале наступления на последний оплот ИГ в Ираке — город Рава.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.