Порошенко испытал катер пограничников

Президент Украины Петр Порошенко испытал катер УМС-1000 и вышел на нем в открытое море. Об этом сообщает его официальное интернет-представительство.

«Во время рабочей поездки в Донецкую область президент, Верховный Главнокомандующий... Петр Порошенко посетил Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, где принял участие в проведении ходовых испытаний катера УМС-1000», — говорится в сообщении.

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Также украинскому президенту показали образцы экипировки и вооружения личного состава подразделений морской охраны специального назначения.

Ранее Порошенко побывал в Донбассе.