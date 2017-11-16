Порошенко испытал катер пограничников
Президент Украины Петр Порошенко испытал катер УМС-1000 и вышел на нем в открытое море. Об этом сообщает его официальное интернет-представительство.
«Во время рабочей поездки в Донецкую область президент, Верховный Главнокомандующий... Петр Порошенко посетил Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, где принял участие в проведении ходовых испытаний катера УМС-1000», — говорится в сообщении.
Также украинскому президенту показали образцы экипировки и вооружения личного состава подразделений морской охраны специального назначения.
Ранее Порошенко побывал в Донбассе.
Порошенко испытал катер УМС-1000 в открытом море#Порошенко #ВМС #Мариупольhttps://t.co/814I0UFDTg pic.twitter.com/icpXyzi1bv— 112.ua (@news112ua) 16 ноября 2017 г.