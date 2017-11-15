В Раде ответили на предложение Минска отправить миротворцев в Донбасс

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз рассказала, какие миротворцы «приемлемы» для Киева. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Для Украины приемлем кто угодно из участников миротворческой миссии, кроме военнослужащих России», — сказала она, комментируя заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что Минск готов участвовать в миротворческой миссии в Донбассе.

Ранее Макей заявил, что Минск готов выделить соответственный миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам.