В Раде ответили на предложение Минска отправить миротворцев в Донбасс

Выступление президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде, сентябрь 2017 года Михаил Палинчак/РИА «Новости»

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз рассказала, какие миротворцы «приемлемы» для Киева. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Для Украины приемлем кто угодно из участников миротворческой миссии, кроме военнослужащих России», — сказала она, комментируя заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея о том, что Минск готов участвовать в миротворческой миссии в Донбассе.

Ранее Макей заявил, что Минск готов выделить соответственный миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам.