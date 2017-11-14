Пентагон отверг обвинения со стороны Минобороны в поддержке ИГ

Представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон заявил, что обвинения Минобороны России в адрес США о помощи боевикам ИГ «бездоказательны». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Бездоказательны, неточны и полностью ложные», — сказал Диллон, комментируя заявление Минобороны.

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Диллон также считает, что это делается для того, чтобы «отвести внимание от тех вызовов», с которыми страна сталкивается в Сирии.

Ранее Минобороны России опубликовало «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГ».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.