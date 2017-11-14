СБУ заявила о задержании ехавшего «на работу» в ЛНР россиянина

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала российского гражданина, который направлялся на территорию самопровозглашенной ЛНР, чтобы чинить военную технику ополченцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что мужчина был задержан после того, как незаконно пересек государственную границу.

Реклама

«Задержанный житель Воронежской области рассказал следствию, что увидел на автобусной остановке российского города Россошь объявление о наборе добровольцев для участия в боевых действиях на стороне... ЛНР. На «работу» принимали механиков и обещали высокую заработную плату», — сообщает СБУ.

Ведомство отмечает, что россиянину якобы помогли незаконно пересечь границу из Ростовской области, после чего сотрудники украинской службы задержали его.

«После проведения следственно-оперативных действий гражданин России был возвращен на территорию России», — добавили в СБУ.

Ранее в СБУ заявили о задержании двух россиян по подозрению в организации акций протеста.