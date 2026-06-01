«Сломает себе шею». Почему Зеленскому выгодно назначение Буданова главкомом ВСУ?

Владимир Зеленский может освободить от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского и выдвинуть на этот пост Кирилла Буданова, сообщили источники РИА Новости и ТАСС. Чем провинился Сырский и почему президенту Украины может быть выгодно назначение Буданова, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Есть сведения, что Владимир Зеленский собирается освободить генерала Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. На освободившееся место в ближайшем окружении президента Украины считают возможным выдвинуть Кирилла Буданова. В настоящее время он руководит офисом президента Украины и фигурирует в российских списках террористов и экстремистов. Считается, что подобные кадровые перестановки будут приурочены к выборам в конгресс США, хотя какая связь между назначениями в ВСУ и электоральными событиями в Америке, не совсем понятно.

В связи с подобными утечками из Киева возникает множество вопросов, главными из которых все же являются – за какие промахи собираются освободить от занимаемой должности генерала Александра Сырского и какими преимуществами обладает кандидатура Кирилла Буданова.

А что с Сырским?

Для начала остановимся на Александре Сырском. Он закончил военное училище (Московское высшее общевойсковое командное), Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень, с золотой медалью). И хотя Сырский не командовал дивизией, корпусом, армией (некоторых соединений и объединений подобного рода и не было к тому времени в составе ВСУ), он на различных должностях (в частности, начальника штаба – первого заместителя руководителя АТО, начальника Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, командующего Сухопутными войсками) получил определенный опыт руководства войсками (силами) в боевой обстановке, причем действиями как наступательного, так и оборонительного характера.

Александр Сырский Офис президента Украины

В сентябре 2022 года Сырский руководил успешной наступательной операцией ВСУ в Харьковской области. В сентябре этого же года части и соединения ВСУ под руководством Сырского взяли Балаклею.

Генерал руководил обороной Бахмута (Артемовска) с осени 2022 по весну 2023 года. В феврале 2024 года Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ. Несмотря на то, что с этого времени украинская армия не имеет каких-либо значимых успехов на фронте, в целом устойчивость обороны ВСУ на оперативно-стратегическом уровне под руководством Сырского пока сохраняется и каких-либо катастрофических провалов не отмечено . Таким образом, освобождать генерала от занимаемой должности вроде бы и не за что. Вряд ли кто-либо другой смог бы радикально переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.

Почему Буданов?

В отличие от Сырского, который имеет полный спектр военного образования и опыт руководства войсками в боевой обстановке, Кирилл Буданов не имеет ни первого, ни второго и обладает только первичным военным образованием . Разумеется, окончание военных вузов не означает автоматического причисления к рангу полководцев, но это необходимые условия для военного вождя (как и в математике, есть в этом плане как необходимые, так и достаточные условия). Военные вузы – это своего рода обучением гаммам, но чтобы сочинять симфонии на полях боев и сражений, тут уже без поцелуя Бога в макушку не обойтись никак, поскольку талант истинного военного вождя дается только при рождении.

Но если нет необходимых ступеней военного образования, очень трудно даже разговаривать с подчиненными на весьма специфическом языке приказов, оперативных директив и сводок. Этот язык невозможно освоить при помощи только самоучителя. Кирилл Буданов подобным лексиконом явно не владеет и будет выглядеть среди высшего руководящего состава украинской армии белой вороной.

Да и далеко не в одном только языке дело. Военный вождь, как известно, должен обладать мужеством, непреклонной волей к победе, удачливостью, дерзновением, находчивостью, самообладанием. Проверить большую часть из этих качеств можно только в бою. И есть ли они у любителя давать интервью Буданова – большой вопрос.

Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Таким образом, оценивая кандидатуру Кирилла Буданова при выдвижении на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, можно сказать следующее: необходимого для поста главкома военного образования не имеет, последовательное прохождение по служебной лестнице отсутствует, опыта командования соединениями и объединениями Вооруженных сил в боевой обстановке нет, соответственно, никаким успехами и победами на полях сражений ранее отмечен не был.

Есть и еще одна немаловажная особенность. Не имея всех этих качеств, Кириллу Буданову будет очень трудно оценивать, насколько тот или иной его подчиненный в военном ведомстве Украины соответствует занимаемой должности. А без этого руководить войсками практически невозможно.

Да и случай выдвижения экс-руководителя военной разведки на пост главнокомандующего ВС в кадровой работе практически всех вооруженных сил государств мира, вполне возможно, станет первым в мире. Во всяком случае, подобных прецедентов в армиях развитых государств ранее не отмечалось.

Вполне возможно, что по всем перечисленным причинам на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины Кирилл Буданов легко сломает себе шею.

Нельзя исключать, что в этом-то и состоит замысел Владимира Зеленского – именно таким способом дискредитировать одного из возможных кандидатов на пост президента Украины и вывести его из игры за должность главы государства. Поскольку от подобного рода выдвиженца, весьма и весьма далекого от основ оперативного управления войсками, трудно ожидать дарований и успехов уровня Цезаря или Наполеона.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).