«Мы строим новую реальность». Как укрепляются деловые, гуманитарные и научные связи в Центральной Азии?

Председатель Российско-Таджикского делового совета Ислам Назаралиев – человек с опытом работы в общественных, государственных и частных проектах. Сегодня это помогает ему предлагать идеи, которые действительно объединяют народы, особенно в Центральной Евразии, где каждый маршрут должен начинаться с доверия. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о доверии как движущей силе, о маршруте, который соединяет людей и города, и о регионе, который становится новой точкой роста на мировой карте.

— Ваш путь охватывает самые разные сферы – от дипломатии и госуправления до энергетики и туризма. Как весь этот опыт соединился в новом проекте – международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии»?

— Независимо от сферы деятельности и географии важнее всего – живое человеческое общение, взаимодействие с людьми, причем различных культур. Суть всегда сводится к коммуникациям. Важно, чтобы они были уважительными и дружескими. За мой почти 25-летний опыт работы убедился, что только так можно одинаково успешно выстраивать работу в разных проектах и сферах.

На этой базе, подкрепленной профессиональным подходом к организации, и строится наша международная экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии». Там, где есть доверие, – есть движение вперед. Это природа человека. А крепким фундаментом является уважительное отношение к нашей общей истории, ценному опыту совместного проживания и искренней дружбы, воспитавшей характер наших народов.

— Что из себя представляет проект?

— Это по-настоящему международная инициатива, которая родилась в среде единомышленников из более чем десяти стран. «Путешествие в Сердце Евразии» – это, с одной стороны, воплощение наших эмоций, энергии, вдохновения и душевного порыва. А с другой – четкая структура, сложная логистика, проработанный маршрут и комплексная архитектура мероприятий. За 51 день почти 100 участников на 30 автомобилях проедут более восьми тысяч километров, посетят более 30 городов.

В каждом – люди, события, встречи, инициативы. У нас четыре направления мероприятий: деловой, научный, культурно-гуманитарный и медийный. Все осмысляется и превращается в конкретные предложения для обсуждения на первом Центральноазиатском международном экономическом форуме в Душанбе. Он состоится в финале экспедиции. Что делает ее уникальной? То, что она не «привозит» повестку откуда-то сверху, а собирает ее на местах, у настоящих людей «на земле», которые и есть суть региона.

— С чего все началось?

— Все началось с желания пройти по следам старых караванов. Изначально с однокурсниками планировали небольшую поездку на 3-4 машинах. Но как только поделились этой идеей с друзьями в странах Центральной Азии, все начало обрастать новыми мыслями и идеями. Появились предложения: один знал, к кому можно заехать в Бишкеке, другой – в Таразе, кто-то вспоминал об уникальном человеке в Самарканде, еще один настаивал, что обязательно нужно посетить Куляб и Худжанд. Идею активно поддержали друзья во всех странах региона, а затем подключились и единомышленники из Беларуси, Словакии, Италии!

— Что является главной мотивацией для вас лично?

— Медийная повестка часто использует негативные эмоции – страх, поиск виновных и врагов. А мы убеждены, что в нашем общем регионе люди сотканы из одних материй. Мы как ковер с разнообразными узорами – вплетены в общий контекст, историю, смыслы, а главное – в общее будущее с уважением друг к другу.

И задача, которую мы ставим в экспедиции, – найти, нащупать, ощутить то, что нас объединяет, посмотреть друг на друга с новой стороны. Да и вообще – оторваться от чужого видения и посмотреть на мир, который нас окружает, своими глазами.

В дороге, когда нет интернета, а иногда вообще без связи – появляется новая среда для общения. Мы везем самых разных людей – от ученых и журналистов до бизнесменов и блогеров. В таких условиях должно прийти понимание, что вокруг много друзей и единомышленников. Наша цель – создать атмосферу для неконкурентного синергетического диалога. Такой творческий подход позволит вместе искать новые идеи и смыслы. Согласитесь, это очень важно и даже ценно в условиях современной неопределенности. Мы нацелены услышать всех, заметить интересные предложения и постараться «дать им ход».

Наш девиз – «Узнавай. Доверяй. Дружи. Создавай». Для начала – необходимо узнать друг друга. Для кого-то заново, для кого-то впервые. Из знания появляется доверие. На основе доверия рождается дружба, а чтобы созидать новое – рядом нужны друзья-единомышленники.

close Пресс-служба АНО «Международный центр региональной интеграции»

— Расскажите подробнее о программе экспедиции? Что станет кульминацией?

— Уже запланировано порядка 12 больших мероприятий, тематики которых станут основой программы первого Центральноазиатского международного экономического форума. Он состоится 22 июля в Душанбе. На главном событии экспедиции соберутся более 500 лидеров бизнеса, науки, представители власти и культуры региона, чтобы определить новые векторы экономического и гуманитарного сотрудничества. Это станет масштабным финалом нашей экспедиции и, надеюсь – началом хорошей традиции.

Соорганизатором форума, вместе с Международным центром региональной интеграции, выступает фонд «Росконгресс» и Российско-Таджикский деловой совет при ТПП России, что гарантирует высокий уровень проведения мероприятия. Уже сейчас мы видим значительный интерес со стороны международных партнеров и рассчитываем, что Форум станет ежегодным.

— Расскажите, пожалуйста, про деловой совет, который вы также возглавляете, что это за структура, какие у нее цели и задачи?

— Российско-Таджикский деловой совет при ТПП России – это площадка для укрепления деловых связей между Россией и Таджикистаном. Моя цель, как председателя совета – создать удобную платформу для прямого, дружеского общения предпринимателей двух стран, запуска совместных проектов, развития науки и делового партнерства.

Совет возобновил свою работу в ноябре 2022 года и уже к 2024 собрал более 150 участников из самых разных сфер – от энергетики до туризма.

Сейчас у нас в активной поддержке больше 30 проектов на общую сумму более 3,7 миллиарда рублей – в сфере IT, туризма, медицины, промышленности, образования и сельского хозяйства. А в 2025 году Совет предложил создать новую структуру – Фонд развития суверенного цифрового пространства стран СНГ, чтобы развивать свои решения в области нейросетей, строить дата-центры и обучать людей для работы в новой цифровой экономике.

— Вы говорите «мы». Кто участвует в экспедиции?

— Те, кто откликнулся на идею. На маршруте нас поддерживают местные предприниматели, университеты, культурные центры. С нами порядка 50 блогеров из всех стран-участниц. Каждый из них в каком-то смысле экскурсовод по своей стране и проводник смыслов. Это история о людях, которые уважают друг друга и нацелены на создание дружеской и благоприятной атмосферы в регионе.

— И все же: вы – организатор или идеолог?

— Я бы сказал – медиатор. Я вижу свою задачу в том, чтобы объединить людей, идеи и ресурсы. Чтобы помочь региону увидеть себя как пространство для возможностей, как центр идей и технологий. Центральная Азия – это сердце континента. А Россия – неотъемлемая часть этого пространства.

— А что после экспедиции? Что дальше?

— Это же начало. Мы уже работаем над следующими проектами и маршрутами. Создаем структуру, формируем сообщество, приглашаем людей, ищем смыслы.

Мы строим новую реальность. С ошибками, спорами, но с огромным желанием – делать все вместе. Центральная Евразия сильна именно в этом – в сложности, многообразии и уважении друг к другу. Если мы это сохраним, усилим и передадим дальше — значит, все не зря.

«Если вы есть – будьте первыми». Мы протягиваем руку всем единомышленникам, независимо от национальности, гражданства и конфессии. Приглашаем в наше путешествие дорогами дружбы в Сердце Евразии! Присоединяйтесь!