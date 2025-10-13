«Как в известном анекдоте». Почему российская подлодка всполошила НАТО

Носитель крылатых ракет «Калибр-ПЛ» подводная лодка Б-261 «Новороссийск» всплыла у берегов Франции. Об этом сообщили представители Объединенных ВМС НАТО. Российские военные уже опровергли сообщения об экстренном всплытии подлодки, уточнив, что она совершает плановый переход. Как в НАТО испугались российской подлодки — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Подлодка, по данным командования ОВМС НАТО, была замечена 9 октября у берегов Бретани. Напомним, это регион на северо-западе Франции, который расположен на одноименном полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Точное место обнаружения подлодки Б-261 не указывалось.

При этом в альянсе уточнили, что за подлодкой пристально следил фрегат ВМС Франции.

«НАТО готово защищать членов альянса, проявляя постоянную бдительность и контролируя обстановку на море по всей Атлантике», — говорилось в заявлении.

В сообщении ОВМС НАТО практически все как в известном анекдоте с большой бородой: «Армянскому радио задают вопрос: «Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл «Волгу» в «Спортлото»? Армянское радио отвечает: «Правда, но не Амбарцумян, а Авакян, и не академик, а парикмахер, и не «Волгу», а десять тысяч, и не в «Спортлото», а в преферанс, и не выиграл, а проиграл».

Что за подлодка?

Для начала напомним, что собой представляет Б-261 «Новороссийск». Это дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ РФ. Она головной корабль проекта 636.3.

Лодка была заложена 20 августа 2010 года на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. В конце ноября 2013 года корабль был спущен на воду. В августе 2014 года лодка была передана в состав флота.

Все подлодки проекта вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».

close Архивный снимок Василий Батанов/РИА Новости

В Североатлантическом альянсе утверждают, что подводная лодка Б-261 «вынужденно всплыла из-за технической неисправности». Возникает вопрос — а откуда у ОВМС НАТО подобная информация? Кто сообщил? Кто разведал?

Командир подводной лодки Б-261 вышел в эфир, и эту радиограмму в НАТО удалось перехватить и расшифровать? Крайне сомнительно, поскольку в этом случае подробностей со стороны альянса было бы гораздо больше. Не упустили бы в НАТО такую возможность в красках расписать аварийную ситуацию на борту российской подлодки.

Опять-таки, если предположить серьезную поломку на борту Б-261, то тогда должны быть налицо какие-то следствия этой нештатной ситуации — к примеру, лодка потеряла ход, запросила помощь, к ней направились средства аварийно-спасательных служб. Однако ничего этого выявлено не было.

Российское опровержение

С соответствующим опровержением выступила и пресс служба Черноморского флота. Там заявили следующее:

«Информация, распространяемая рядом СМИ о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности. В действительности экипаж Б-261 сейчас выполняет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море».

close Wikimedia Commons

В пресс службе ЧФ также напомнили о международных правилах судоходства. При прохождении проливных зон, в частности Ла-Манша, подводные лодки обязаны следовать в надводном положении . Поэтому появление «Новороссийска» на поверхности носит процедурный характер, а не является признаком поломки.

Напомним, дизель-электрические подводные лодки, не оснащенные воздухонезависимыми энергетическими установками, периодически всплывают на поверхность для подзарядки аккумуляторных батарей и пополнения запасов воздуха. ВНЭУ повышают подводную автономность дизель-электрических подводных лодок и позволяют им находиться под водой до месяца.

Как известно, Б-261 «Новороссийск» ВНЭУ не оснащена. Поэтому один раз в несколько суток ей так или иначе надо всплывать на поверхность.

Да и, по большому счету, какие есть основания для беспокойства, переходящего в панику, у государств — участников НАТО в связи со всплытием российской подводной лодки? Б-261 поднялась на поверхность в нейтральных водах, угрозы коммерческому судоходству не создавала, боевое применение оружия не осуществляла.

В Североатлантическом альянсе можно было бы еще как-то забеспокоиться и привести силы и средства ОВМС НАТО в повышенные степени боевой готовности, если бы, предположим, у берегов французской Бретани появились десятки и сотни подводных и надводных кораблей ВМФ России, которые бы принимали участие в крупных военно-морских учениях типа «Океан» 1970 года. Как известно, в мероприятиях того года было задействовано около 300 кораблей. Одних торпед тогда было пущено 416 единиц.

А поднимать панику из-за одной-единственной дизель-электрической подводной лодки, совершающей плановый межтеатровый переход морем, и придавать этому событию чуть ли не стратегическое значение — это уже явно выходит за рамки здравого смысла.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).