В Швеции военное руководство призвало граждан готовиться к войне

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин заявил о возможной войне в Швеции и призвал сограждан быть готовыми к боевым действиям. Его слова передает телеканал TV4.

«В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить стабильность в стране», – сказал Булин.

Он выразил обеспокоенность тем, что перевооружение гражданской обороны идет недостаточно быстро.

В свою очередь, главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден отметил, что ситуация стала очень серьезной.

«Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действию», — отметил он.

Накануне Полиция безопасности Швеции заявила о том, что уровень террористической угрозы в стране продолжает оставаться на прежнем уровне — четыре по пятибалльной шкале.

До этого министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что помощь Киеву останется основной задачей страны во внешней политике.

Ранее в Госдепе США выступили за скорейшее вступление Швеции в НАТО.