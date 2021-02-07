Сделать дешевле: США создают новую систему борьбы с беспилотниками

Чуть больше года назад министерство обороны США создало под эгидой командования Сухопутных войск США Объединенное управление по борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами (Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Office, JCO). Управление наметило пути, ведущие к разработке комплексной системы борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами. В начале этого месяца была опубликована соответствующая стратегия, пишет Defense News.

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В прошлом году Объединенное управление по борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами также определило группу систем, которые представляют собой на данном этапе временное решение по борьбе с мини-БЛА.

По словам директора JCO по закупкам и ресурсам полковника Грега Соула, первая возможность для оборонной промышленности продемонстрировать технологию (пока запланированы примерно две демонстрации в год) состоится в первую неделю апреля этого года на полигоне Юма, штат Аризона.

Технология, продемонстрированная в апреле, будет сравниваться с аналогичными недорогими перехватчиками мини-БЛА, по которым уже заключены контракты с правительством, отметил Соул. Вторая демонстрация намечена на конец 2021 финансового года.

После этого, по словам Соула, в 2022 финансовом году Управление выберет образцы, которые будут закуплены и приняты на оснащение вооруженных сил.

Быстрое развертывание относительно дешевых перехватчиков могло бы ответить на призыв конгресса США к Пентагону, сформулированный в законе об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год. В этом документе речь идет о развертывании системы борьбы с мини-БЛА уже следующей осенью.

Конгресс США добавил $47 млн к усилиям по разработке, тестированию и началу производства уже в 2021 финансовом году для удовлетворения насущных оперативных потребностей в этой области.

Подход JCO заключается в устранении выявленных пробелов в возможностях и интеграции технологий, которые могли бы заполнить эти пробелы по мере их появления, чтобы обеспечить новые и устойчивые возможности по борьбе с мини-БЛА, сказал генерал Гейни.

По словам директора JCO Шона Гейни, относительно недорогой перехватчик БЛА обеспечит способность справляться с «целым рядом эффектов с кинетической способностью» и может быть принят на оснащение вооруженных сил относительно скоро.

Другим примером быстрой победы над БЛА является возможность использования направленной энергии, поскольку высокоэнергетические лазеры уже применяются и они доказали свою эффективность в непредвиденных ситуациях, добавил Гейни.

«Мы используем эту возможность, и высокоэнергетические лазеры будут интегрированы в нашу архитектуру. Некоторые из них интегрируются прямо сейчас, разве что необходимо довести их уровень мощности до наших требований», — сказал он.

JCO также работает в рамках усилий ВВС по развитию мощных микроволновых устройств, которые «также будут развернуты довольно скоро», — добавил генерал Гейни.

«Разработка проблематики борьбы с беспилотными летательными аппаратами ведется относительно недавно. Это связано с рядом обстоятельств. Во-первых, последние 10-15 лет представляют собой период стремительного роста числа разрабатываемых, производимых и поступающих в эксплуатацию систем. Во-вторых, параллельно с этим расширяется и типоряд используемых БЛА, в том числе происходит это и в сторону БЛА малой размерности. В-третьих, увеличилась функциональность дронов — к примеру, те задачи видовой разведки, которые ранее решались БЛА размерности американского тактического БЛА Shadow сегодня решаются с использованием существенно более легких платформ. В-четвертых, с увеличением предложения на рынке беспилотных систем понизилась и их стоимость — беспилотники стали более доступны и, соответственно, более распространены», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

По словам специалиста, скорость, с которой происходили и происходят указанные изменения, вместе с имеющим место отставанием в разработке методов и средств противодействия БЛА, обусловливают рост новых угроз, в том числе связанных с возможностями применения вооруженных модификаций, а также такой их разновидности, как барражирующие боеприпасы.

Причем цели могут быть как военные, как неоднократно наблюдалось на примере Сирии и Ирака, так и гражданские, что имело место, в Израиле, Саудовской Аравии, Йемене, Венесуэле и т.д.

«Имеющиеся средства противодействия летательным аппаратам не всегда оказываются в достаточной мере эффективных против БЛА из-за их меньшей по сравнению с традиционными пилотируемыми самолетами и вертолетами визуальной, акустической и радиолокационной заметности, что затрудняет их обнаружение, идентификацию и наведение соответствующего вооружения», — отметил Денис Федутинов.

По словам эксперта, указанные обстоятельства обусловили активизацию работ по выработке подходов к парированию указанных угроз. Это хорошо заметно по демонстрируемым промышленностью наиболее технологически развитых странах мира решениям.

Денис Федутинов отметил, что укрупненно, судя по предлагаемым разработчиками решениям, они могут быть разделены на две основные группы. К первой группе относятся системы кинетического воздействия, созданные на основе имеющихся средств ПВО с точки зрения расширения их функционала в плане обнаружения и поражения малоразмерных целей. Ко второй относятся системы радиоэлектронного воздействия, базирующиеся на доработке и создании новых комплексов РЭР и РЭБ.

«И те, и другие имеют определенные характерные для них плюсы и минусы. Наибольшую эффективность, и, по-видимому, распространение в будущем наверняка будут иметь системы, сочетающие в себе различные возможности в обнаружении и поражении БЛА», — заключил Денис Федутинов.