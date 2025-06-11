«Прорваться к центру Москвы». Чего ожидать от ВСУ в День России?

Полковник Ходаренок предупредил о неожиданных ударах ВСУ в День России

12 июня отмечается День России. Жителей страны ожидает четыре выходных дня. Сможет ли Киев попытаться испортить россиянам праздник, какие удары и по каким объектам ВСУ могут попытаться нанести, и что может стать главной целью Украины — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

12 июня Киев планирует нанести удары по важным целям на территории России. Вооруженные силы Украины в день государственного праздника страны попытаются всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами нанести чувствительные удары по знаковым для населения страны объектам.

Для этого Киев может использовать БПЛА самолетного типа самых разнообразных типов, ракеты типа «Нептун», диверсионно-разведывательные группы с необходимым для проведения терактов вооружением.

Цель номер один

Ни для кого не является секретом, что важнейшей целью для Вооруженных сил и ГУР Украины является Крымский мост. Он стратегически значим не только для подвоза материальных средств Объединенной группировке войск (сил) ВС РФ.

Это, без всякого преувеличения, символ и для россиян, и для военно-политического руководства в Киеве. Именно поэтому мост — №1 в списке объектов для огневого поражения силами ВСУ.

И надо сделать все возможное (и невозможное тоже), чтобы не допустить поражения переправы. Последняя атака на этот исключительной важности инфраструктурный объект была организована киевским режимом 3 июня этого года.

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Существенных повреждений Крымский мост не получил из-за защитных инженерных сооружений, которыми окружен объект. Однако считать, что противник на этом успокоится, было бы совершенно неверным.

Другие цели

Наш противник хитер и изобретателен. И 12 июня мы вправе ожидать от него совершенно неожиданных ходов . Какие объекты на территории России могут рассматриваться неприятелем для поражения в качестве первоочередных?

Вполне возможно, что в День России беспилотные летательные аппараты ВСУ предпримут очередную попытку прорваться к центру Москвы и нанести удары по знаковым зданиям и сооружениям столицы – пунктам высших звеньев управления, объектам Минобороны, исторически значимым для всех россиян зданиям.

Не исключено, что в списке целей ВСУ находятся важнейшие для всех россиян мостовые переходы через главные реки страны. К примеру, мосты через Волгу, количество которых не превышает десяти единиц.

Вполне возможно, что под прицелом киевского режима окажутся объекты стратегических ядерных сил – базы атомных ракетных подводных лодок, позиционные районы Ракетных войск стратегического назначения. И это уже не кажется совершенно невероятным после ударов ВСУ по аэродромам Дальней авиации. Этим самым противник попытается показать, что для него нет невыполнимых задач, а прикрытие этих объектов не такое уж и непроницаемое.

Нельзя исключать, что в качестве целей для ударов в ВСУ рассматриваются и знаковые корабли ВМФ РФ, причем не только на Черном море.

К примеру, таким объектом может стать только что прошедший модернизацию тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Тем самым противник продемонстрирует, что для него нет объектов, до которых он не может дотянуться, и безопасных мест на территории России для него не существует.

Не исключены действия многочисленных диверсионно-разведывательных групп ВСУ, причем одновременно в разных районах страны. Приоритетными целями для ДРГ, скорее всего, будут объекты транспортной инфраструктуры страны – мосты, тоннели, крупные железнодорожные узлы.

Вполне возможно, что все перечисленные действия давно спланированы в Киеве заранее и начнутся по единому для всех сил и средств ВСУ сигналу. А поэтому бдительность всех силовых структур на территории РФ в эти дни должна быть доведена до высочайших пределов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).