«Господин канцлер, для вас это забава»: почему военным ФРГ пора поставить Мерца на место

Глава МИД России Сергей Лавров словами о движении Германии к краху сделал предупреждение всей Европе, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок в связи с этим дал советы немецким генералам.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Киеву дальнобойных ракет, заявил, что Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и движется к краху.

Издание L'Antidiplomatico увидело в словах Лаврова предупреждение Европе о риске быть втянутой в военные действия.

«Это обвинение звучит скорее как историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует быть втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов», — говорится в публикации.

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На этом фоне следует все-таки обратить внимание на позицию высшего офицерского состава бундесвера, который пока по «ракетным вопросам» отмалчивается.

Выдающийся российский полководец Александр Суворов утверждал: «Достоинства военного суть: солдату — храбрость, офицеру — доблесть, генералу — мужество». Мужество высшему офицерскому составу крайне необходимо, чтобы уберечь политических руководителей государства от непродуманных решений в сфере стратегии. Военачальникам в ряде случаев приходится возражать и премьер-министрам, и президентам, взявшим на себя роль верховных главнокомандующих. Далеко не всякий генерал может в подобных случаях отстаивать свое мнение — а ведь именно это стоило бы сделать германским генералам после заявлений Мерца.

Кто-нибудь из высшего офицерского состава бундесвера — ведь есть же там здравомыслящие и хорошо подготовленные в военном отношении люди — мог бы заявить главе правительства: «Ваша позиция, господин канцлер, по вопросам передачи ракет Taurus и соответствующих технологий Украине совершенно не отвечает глубинным национальным интересам германского государства и его народа. Она способна вовлечь нашу страну в ракетно-ядерный конфликт с Российской Федерацией».

Это мог, к примеру, сказать один генерал. Другой военачальник, проявив, опять-таки, необходимое генеральское мужество, заявил бы следующее: «Не считаю целесообразным выделение миллиардов евро на помощь Украине, в то время как у нас самих существенные проблемы с качественным совершенствованием бундесвера, обеспечением его боевой и мобилизационной готовности, гарантирующей военную безопасность Германии. А выделение средств Киеву сегодня равносильно бросанию денег в топку — любые долги никогда не будут возвращены Украиной. А мы сегодня, господин канцлер, далеко не в том состоянии, чтобы заниматься безвозмездной поддержкой этого сомнительного режима».

А третий генерал сказал бы: «Господин канцлер, нам необходимо сосредоточиться на создании мобилизационных мощностей производства вооружения, военной техники и боеприпасов с учетом обеспечения потребностей бундесвера в целом. Вкладываться в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса на этом фоне считаю абсолютно нецелевым расходованием средств».

Наконец, высший офицерский состав бундесвера мог бы в дипломатических выражениях намекнуть канцлеру: «Для вас все эти ракетные вопросы на данном этапе — разновидность забавы и позиционирования себя как решительного и бескомпромиссного политика, а вот с началом, причем исключительно по вашей вине, военных действий, эту кашу придется расхлебывать уже нам».

В общем, тезисы для германских генералов подготовлены, проблемы могут возникнуть только с наличием в бундесвере мужества. Если его не окажется, результат может быть ужасен — ракетно-ядерная война и катастрофические для Германии последствия применения оружия массового поражения.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).