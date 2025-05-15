Главком Сухопутных войск Салюков снят с должности. Он станет заместителем Шойгу в Совбезе

Президент России Владимир Путин освободил главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова от занимаемой должности и назначил заместителем секретаря Совета безопасности России. По данным Mash и «Известий», новым главкомом станет Андрей Мордвичев — командующий группировкой войск «Центр» в зоне СВО. Официально об этом не объявлено.

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ 15 мая подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Салюков назначен заместителем секретаря Совета безопасности России, председателем которого является экс-президент Дмитрий Медведев, а секретарем — экс-министр обороны Сергей Шойгу.

В этом году Салюков командовал парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

В конце мая ему исполнится 70 лет. Согласно действующему законодательству, это предельный возраст пребывания на генеральской должности.

Салюков родился в 1955 году в Саратове в семье военнослужащего. В 1977 году с золотой медалью окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1985 году — Военную академию бронетанковых войск (также с отличием), а в 1996 — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В начале карьеры в течение пяти лет служил в Киевском военном округе, затем в Кантемировской танковой дивизии под Москвой. С 2008 по 2010 год был командующим войсками Дальневосточного военного округа, затем до 2014 года — заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В мае 2014 года указом президента Путина был назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.

«Известия» со ссылкой на собственный источник пишут, что новым главкомом Сухопутных войск назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев. Об этом же сообщает Telegram-канал Mash.

Чем известен генерал Мордвичев

Генерал-полковник Андрей Мордвичев известен как командующий войсками Центрального военного округа и группировки «Центр» в зоне специальной военной операции. Родился в 1976 году в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, в 2006-м — Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, а в 2016-м — Военную академию Генерального штаба.

В 2022 году Мордвичева назначили заместителем командующего войсками Южного военного округа. В начале СВО российские войска под его руководством заняли Мариуполь.

18 марта 2022 года украинская сторона заявила, что Андрей Мордвичев погиб на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области — что оказалось неправдой.

Чтобы опровергнуть это, глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь для личной встречи с ним, эпизод показали в эфире Первого канала.

В 2023 году Мордвичев возглавил войска Центрального военного округа и группировку «Центр». В ходе наступления на Донецком направлении под его началом были освобождены Авдеевка, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово.

В июне 2023 года Андрей Мордвичев попал под санкции Евросоюза и Швейцарии за поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В ноябре попал в санкционный список самой Украины.

В марте 2024 года удостоен звания Героя Российской Федерации. Кроме того, награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом Александра Невского, орденом Жукова, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими знаками отличия.