«Началась битва за Славянск»: военкор сообщил о наступлении ВС России

Российские военные начали активные боевые действия в районе Славянска, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Он назвал город «сердцем русской весны» и добавил, что ВС России будут «полуокружать и выдавливать вверх» подразделения ВСУ. Украинские власти при этом решили расширить зону эвакуации в подконтрольных ВСУ частях ДНР из-за приближающейся линии фронта. Как военные продвигаются в ДНР — в материале «Газеты.Ru».

Наступление в ДНР

«Началась битва за Славянск. Пролог — эвакуация из Дружковской и Лиманской громад <...>. Ждем визита Зеленского, хотя бы в Краматорск — обязательное мероприятие перед сдачей», — написал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он напомнил, что Славянско-Краматорскую агломерацию (протяженностью более 100 километров) считают крупнейшей в Донбассе.

«Славянск — сердце «русской весны». Судя по конфигурации фронта, [ВС России] будут полуокружать [ВСУ] и выдавливать вверх. Возможно, порубят кишку на несколько котлов», — предположил военкор.

По его словам, удержать «столь протяженную агломерацию на сложнейшем рельефе» невозможно, если «в командующих» нет бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).

В Минобороны ничего о наступлении на Славянск не сообщали. В ежедневных брифингах город в последний раз упоминали 24 апреля .

Значение города для ВСУ и ВС РФ

В октябре военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что ВС России предстоит установить полный контроль Славянском и Краматорском . По его словам, ВСУ изо всех сил пытаются удержаться в этих городах. В начале апреля Дандыкин предрек «горячие» весну и лето.

«Естественно, это Донецкое направление, вероятно, в ЛНР в районе Сватово — Кременная. ВСУ пытаются атаковать Белгородскую область. Это еще самая большая зона промышленная — Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка. Это все достаточно крупные города в ДНР, особенно Краматорск... Думаю, весна будет горячей для ВС России. Вероятно, что и лето», — предполагал военный эксперт.

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов назвал Славянско-Краматорскую агломерацию последним укрепрайоном украинских войск в ДНР .

«Следует отметить, что сейчас действительно идут активные наступательные действия на Северском направлении и формируются условия для дальнейшего развития наступательной операции на Славянск в рамках Славянско-Краматорской агломерации. Это ключевой и, вероятно, уже самый основной и последний укрепрайон противника, по результатам ликвидации которого, по большому счету, будет закрыт вопрос окончательно в рамках освобождения Донецкой Народной Республики», — объяснил специалист.

Расширение зоны эвакуации

Власти Украины приняли решение расширить зону эвакуации семей с детьми в подконтрольных ВСУ частях ДНР, включая районы Дружковки и Лимана (оба пункта находятся примерно в 30 км от Славянска), сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, эвакуировать людей будут не только из Дружковской общины, но и из Лиманской, а также из Алексеево-Дружковки.

«Почему приняли такое решение? Потому что большое количество людей там находится, и в некоторых населенных пунктах есть дети», — объяснял он. Полный список населенных пунктов, попадающих под решение об эвакуации, он не привел.

Ранее стало известно о принудительной эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся вблизи Красноармейска. Власти Украины решили эвакуировать и жителей граничащих с ДНР населенных пунктов в Днепропетровской области.

По словам украинского военного эксперта Константина Машовца, ВС России формируют мощный наступательный кулак для удара в направлении Славянско-Краматорской агломерации . Он уточнил, что подразделения 3-й, 51-й и 8-й армий «Южной» группировки войск взламывают оборону ВСУ, наступая на Константиновку, закрывающую дорогу на Славянск и Краматорск.

«Войска Южного военного округа имеют задачу прорыва в район Константиновки и Дружковки. Эти действия следует рассматривать в контексте возможного содержания летней кампании командования противника, смысл которой наверняка будет прорыв в районы Славянско-Краматорской агломерации», — подчеркнул Машовец.