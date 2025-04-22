ТАСС: в Горнальском монастыре были иностранные наемники ВСУ

Подразделения группировки «Север» освободили Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, использовавшийся ВСУ и иностранными наемниками в качестве укрепленного опорного пункта. В ходе 10-дневных боев украинские силы отказались сдаваться, несмотря на угрозу окружения. По данным силовых структур, в монастыре велись переговоры на английском и испанском языках, что говорит о присутствии там иностранных наемников.

Российские войска освободили территорию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, ранее занятого подразделениями ВСУ. Об этом 22 апреля сообщили представители группировки «Север».

«В ходе упорных боев, продолжавшихся более 10 дней, бесстрашные сломили сопротивление противника и выполнили свой священный долг, освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района», — говорится в сообщении Telegram-канала «Северный ветер».

Украинские военнослужащие использовали монастырский комплекс в качестве укрепленного военного объекта: на его территории были развернуты артиллерийские позиции, пункты управления беспилотниками, а также размещался личный состав ВСУ .

В операции по освобождению принимали участие подразделения морской пехоты 40-й бригады, входящие в состав группировки «Север».

Вместе с тем ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что во время радиоперехвата в районе монастыря были зафиксированы переговоры на английском и испанском языках.

Однако тела иностранных наемников пока не нашли.

Источник агентства предположил, что ВСУ «продолжают выполнять приказ командования: тела убитых иностранных наемников, при наличии такой возможности, сжигаются или максимально обезображиваются своими же».

Также сообщается, что до начала штурма российская сторона пыталась договориться с украинским офицером о добровольной сдаче гарнизона. Однако, по данным силовых ведомств, сослуживцы военного ликвидировали его.

Укрепленная позиция

По разным данным, среди наемников было много колумбийцев. РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск «Север» сообщило, что ВСУ бросало их под удар, чтобы вывести свои подразделения.

«Они у ВСУ работают же как наемники, и под видом ротации заводили их в рощи, в которых стояли вооруженные силы Украины, и выводили свои элитные подразделения», — сообщил собеседник агентства.

«Приехали на охоту на людей». Наемники ВСУ ушли в курский монастырь и отказались сдаваться Иностранные наемники и бойцы ВСУ, заблокированные в Свято-Николаевском монастыре в селе Горналь... 16 апреля 14:45

По данным источника РИА Новости, колумбийские наемники в числе первых подвергались атакам со стороны России, поскольку командиры ВСУ отвели свои элитные подразделения на вторую линию, где бойцы занимали оборону.

Заблокированные в Горнальском монастыре украинские военные и наемники отказались сдаваться, несмотря на угрозу окружения монастыря российским войсками.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что они приехали в Курскую область «на охоту на людей» и осознавали грозящие им последствия.

Украинские и иностранные боевики разместили на территории монастыря минометные и артиллерийские расчеты. Монастырь был очень сложной целью для российских военных, так как представляет собой крепкое строение с толстыми стенами, расположенное на возвышенности. Такая позиция делала возможный штурм крайне рискованным и чреватым серьезными потерями для российских войск.

Ранее ТАСС сообщил, что несколько групп ВСУ при бегстве из Свято-Николаевского монастыря подорвали исторические строения. В агентстве отметили, что обитель получила сильные повреждения. От Минобороны России официальных комментариев пока не поступало.