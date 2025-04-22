«Идеальная цель для С-400». Над Львовом заметили шведский самолет-разведчик

На Украину прибыл первый из двух обещанных Швецией самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Что он может и насколько усилит боевые возможности Воздушных сил Украины — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Киев получил первый из двух обещанных Швецией самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У) Saab 340 AEW&C (ACS 890). Он уже был замечен в воздушном пространстве над территорией Западной Украины. Как пишет УНИАН, ACS-890 провел испытательный полет над Львовом.

Самолет по своим геометрическим размерам сравнительно небольшой (по сравнению с E-3 Sentry). Экипаж ACS 890 — шесть человек, взлетный вес машины составляет 13 155 кг, размах крыльев — 21,44 м, длина — 20,57 м. Самолет комплектуется двумя американскими турбовинтовыми двигателями General Electric CT7-9B.

По сравнению с традиционной РЛС кругового обзора, на самолетах ДРЛО и У (таких как E-3 Sentry или А-50У), Saab 340 оснащен неподвижной РЛС PS-890 Erieye, разработанной Ericsson Microwave Systems (сейчас Saab Electronic Systems).

close Александр Вильф/РИА Новости

Двусторонняя активная фазированная антенная решетка (АФАР), размещенная в обтекателе длиной 9 метров, состоит из 192 приемо-передающих модулей. Луч с электронным сканированием обеспечивает просмотр пространства в секторе 150 градусов с каждой стороны. Недостатком радиолокатора является наличие спереди и сзади самолета не просматриваемых секторов по 30 градусов каждый.

Дальность обнаружения РЛС PS-890 Erieye воздушных объектов с большой отражающей поверхностью на высотах 10–11 тыс. м составляет примерно 450 км. Современный многофункциональный истребитель на средних высотах может быть обнаружен РЛС PS-890 Erieye на существенно меньших дальностях. В самом лучшем случае — не более 350 км.

Летательные аппараты с небольшой ЭПР на малых высотах на фоне подстилающей поверхности могут быть обнаружены самолетом Saab 340 AEW&C (ACS 890) на дальностях до 180 км. Заметим, что все перечисленные ТТХ основаны только на данных разработчика. Реальное боевое применение ACS 890 наверняка покажет совершенно другие данные (как, впрочем, обычно бывает на войне).

Что дадут Киеву?

В минобороны Швеции заявили, что эти самолеты предоставят Украине «совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки». Разберемся, насколько это соответствует действительности.

Как бы странно это ни выглядело, большой необходимости в появлении в боевом составе Воздушных сил Украины самолетов ACS 890 на данном этапе нет. В настоящее время значительный объем разведывательной информации ВСУ получают от космических средств разведки коллективного Запада и от беспилотных летательных аппаратов. Так что прибавка в разведданных от одного самолета ДРЛО и У (который в воздухе находится сравнительно недолго) будет небольшой.

Роль ACS 890 была бы, безусловно, велика как воздушного командного пункта (с точки зрения управления большими массами истребителей). Но для этого надо, чтобы в боевом составе Воздушных сил Украины было несколько истребительных авиационных полков F-16, а в воздушном пространстве страны проходили бы масштабные воздушные сражения.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На практике нет ни первого, ни второго. Да и, собственно, ACS 890 в этом случае надо иметь не менее полка (хотя бы 20 машин), чтобы они, сменяя друг друга, непрерывно находились в воздухе, осуществляя управление истребителями.

Когда в боевом составе Воздушных сил Украины появится хотя бы 120–150 многофункциональных истребителей, тогда и будут в полном объеме востребованы воздушные командные пункты. По всей видимости, это произойдет не скоро.

Теперь представим ситуацию, при которой самолет ACS 890 Воздушных сил Украины ведет воздушную разведку в зоне СВО, находясь в относительной близости к переднему краю (иначе ничего не разведаешь) на высоте не менее 6 км, выписывая в воздухе восьмерки или эллипсы. В этом случае «швед-разведчик» представляет собой просто идеальную цель для ЗРС большой дальности типа С-400.

Вряд ли в ближайшее время ВСУ будут использовать ACS 890 в качестве средства ведения воздушной разведки. Скорее всего, единственный самолет ДРЛО и У будет находиться на одном из аэродромов Западной Украины, поскольку утрата боевой машины этого типа может привести ВСУ к большим репутационным потерям.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).