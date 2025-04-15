«За Курск придется рассчитаться». Как Россия ответит на массовый налет беспилотников ВСУ

В ночь на 15 апреля Курск подвергся удару украинских беспилотников. Как будут развиваться события дальше, чем Россия ответит на эту атаку и чего ждать от ВСУ на майские праздники – в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По самым предварительным данным, в Курске погибла 85-летняя женщина, девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. В областном центре повреждены 24 многоэтажных и несколько частных домов. По сведениям Минобороны, в ударе по Курской области принимали участие более 100 беспилотников. Предварительно, атака велась БПЛА типа PD-2 и «Лютый». Этот налет стал первой массированной атакой ВСУ на Курск за восемь месяцев, которая привела к таким последствиям.

Вполне возможно, что накануне и в период майских праздников противник существенно увеличит интенсивность ударов беспилотниками по военным, инфраструктурным и сугубо гражданским объектам. БПЛА в Вооруженных силах Украины сейчас заменяют авиацию, артиллерию и ракетные войска.

Следует к тому же отметить, что атаки украинских дронов на самые разнообразные объекты на территории европейской части России, да тем более еще в глубине страны, на рубежах, отстоящих от переднего края на тысячи километров, неизбежно вызывают весьма негативную реакцию населения нашей страны.

Как ранее писала «Газета.Ru», сам по себе беспилотник — весьма простое устройство. Собирать подобные дроны сотнями и тысячами на мощностях какого-либо комбайнового завода на Украине — вполне решаемая задача. Все необходимые компетенции у украинского ОПК для этого есть. Кроме того, беспилотники могут поставляться Киеву уже готовыми, в виде комплектов для последующей сборки или выпускаться по лицензиям иностранных фирм-производителей.

«Враг агонизирует»: ВСУ атаковали Курск дронами с поражающими элементами ВСУ ночью массированно атаковали Курскую область беспилотниками — над регионом уничтожили... 15 апреля 12:33

Критически важные элементы любого БПЛА — двигатель и система наведения. Однако получить сотни двигателей от западной фирмы (типа той же австрийской Rotax или германской Limbach Flugmotoren) для Украины не станет большой проблемой. ВСУ уже получают тысячи беспилотников, и масштабы их передачи войскам от промышленности только нарастают.

Выявить же средствами разведки места производства и сборки БПЛА на Украине достаточно сложно. Во-первых, в этот процесс вовлечены сотни предприятий. Во-вторых, сборка беспилотников максимально рассредоточена, а сами места производства тщательно скрыты.

Тем не менее, за налет на Курск политикам и военным в Киеве придется рассчитаться. И не приходится сомневаться, что удары российских крылатых ракет, БПЛА и оперативно-тактических ракетных комплексов по своей мощи и результативности во много раз превзойдут налет ВСУ на Курск.

Можно только предположить, что при планировании подобных ударов российское командование будет стремиться избегать повторов и шаблонов, а действовать максимально изобретательно и творчески.

Не приходится сомневаться, что в самое ближайшее время мы станем свидетелями воплощения этих замыслов.

Помимо всего прочего, силы и средства противовоздушной обороны ВКС России и Войсковой ПВО на время майских праздников перейдут на усиленный режим работы, а количество дежурных подразделений резко вырастет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).