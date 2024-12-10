«Воспользоваться хаосом и неразберихой»: захватит ли Израиль Сирию?

Армия обороны Израиля опровергла информацию о своем продвижении к Дамаску, заявив, что войска остаются в демилитаризованной зоне. Ранее СМИ сообщали, что израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны на Голанских высотах и заняли позиции в 20 км от сирийской столицы. Кроме того, после падения режима Башара Асада ВВС Израиля атаковали более 200 сирийских объектов. Как еврейское государство сможет воспользоваться ситуацией в Сирии и будет ли ЦАХАЛ брать Дамаск — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что военная техника Армии обороны Израиля была замечена примерно в 20 километрах от Дамаска: по данным канала, израильские танки вышли за пределы буферной зоны Голанских высот, прошли через город Кунейтра и находятся на окраине сирийской столицы. При этом в ЦАХАЛ впоследствии эту информацию опровергли.

«Заявления <...> о продвижении армии Израиля в сторону Дамаска или наоборот не соответствуют действительности. Вооруженные силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях близь границы с целью защиты израильских границ», — заявил арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри в соцсети X (цитата по РИА Новости).

При этом Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля после падения режима Башара Асада нанесли ракетно-бомбовые удары более чем по 250 объектам и целям на территории Сирии. Радио «Галей ЦАХАЛ» характеризует эти налеты как крупнейшую воздушную операцию в истории ВВС Израиля . В основном под удар попали боевые самолеты и вертолеты авиации и авиационные средства поражения. Цель бомбардировок и ракетных обстрелов ВВС Израиля в целом понятна — еще неизвестно, как повстанческие формирования воспользуются военно-воздушным наследством Асада. А нет самолетов и вертолетов — нет и проблемы.

Также Израиль нанес удары по порту и военным объектам в провинции Латакия в Сирии. По данным ТАСС, ущерб был нанесен той части порта, где оставались Военно-морские силы сирийской армии. Как сообщила американская The Wall Street Journal, в результате атаки были уничтожены военные корабли сирийской армии, на бортах которых находились десятки ракет класса «море–море».

При чем тут Голанские высоты?

Теперь разберемся, что такое буферная зона и при чем тут Голанские высоты. Голаны — это горное плато вулканического происхождения площадью 1,8 тыс. кв. км, расположенное на юге Сирии и севере Израиля. На западе оно ограничено озером Кинерет и долиной Хула, на юге — рекой Ярмук, на севере — горой Хермон, а на востоке — сухим руслом Вади Раккад, которое в сезон заполняется водой.

Большая часть Голанских высот находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря. К примеру, с горы Хермон (отм. 2 236 м) прекрасно, как на ладони, виден Дамаск. Кроме того, Голанские высоты служат для Израиля важным источником питьевой воды — с них поступает до трети всей воды, потребляемой еврейским государством. Вода и национальная безопасность страны — вот главные причины, по которым Израиль никогда и никому не отдаст Голанские высоты и будет биться за них до последней капли крови.

В 1967 году во время Шестидневной войны Израиль захватил более двух третей территории Голанских высот. В 1974 году было подписано соглашение о разъединении сил сторон, которое предусматривало создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения и нахождение там миротворцев ООН. В декабре 1981 года Кнессет Израиля принял «Закон о Голанских высотах», где в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над захваченной территорией.

До последнего времени Голанские высоты были разделены на три части: территорию, подконтрольную сирийским властям, земли, оккупированные Израилем, и район размещения Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (участок протяженностью более 75 км и шириной от 200 м до 10 км, именно его и называют буферной зоной). По обеим сторонам от зоны разъединения находились районы ограничения, в которых Израиль и Сирия должны были придерживаться установленного лимита в численности вооруженных сил и вооружений.

Теперь все это уже, похоже, в прошлом.

Поскольку режим Башара Асада пал и Сирия как государство на данный момент просто не существует, Израиль решил воспользоваться периодом хаоса и неразберихи на сирийской территории и прибрать по сути дела ничейные сегодня территории к своим рукам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Голанские высоты навсегда останутся под израильским контролем. По его словам, это гарантирует безопасность и суверенитет Израиля.

Пойдет ли Израиль дальше?

По всей видимости, в обозримый исторический период Сирии не удастся вернуть эту территорию. Пройдут еще долгие годы, пока вместо рухнувшего режима Башара Асада на территории Сирии образуется дееспособное и устоявшееся государство с современными и боеспособными вооруженными силами.

Возникает вопрос – пойдет ли Армии обороны Израиля дальше? И нет ли у них планов захватить Дамаск или же откусить гораздо больший участок территории Сирии? Скорее всего, ЦАХАЛ на данном этапе ограничится захватом территории Голанских высот в полном объеме и предпримет все возможные меры по фортификационному оборудованию местности, превратив высоты в мощный укрепленный район.

Широкомасштабный вооруженный конфликт между повстанческими формированиями и Армией обороны Израиля на данном этапе развития обстановки маловероятен. В крайнем случае дело ограничится незначительными перестрелками. К тому же в памяти всех бойцов сирийской оппозиции еще очень свежи впечатления о разгромленном Израилем движении «Хезболла».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).