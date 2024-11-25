«Это настоящая мясорубка». Похож ли конфликт на Украине на Первую мировую? Полковник Ходаренок: конфликт на Украине не похож на Первую мировую войну

Боевые действия на Украине «больше похожи на позиционную войну времен Первой мировой», заявил будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал об отличиях конфликтов и развеял заблуждения американского политика.

Российско-украинское вооруженное противостояние приобрело черты Первой мировой войны из-за разрешения США использовать противопехотные наземные мины, заявил будущий советник избранного президента США по нацбезопасности, конгрессмен Майк Уолтц в эфире Fox News.

Он отметил, что это «умные» мины. «Это просто настоящая мясорубка людей и личного состава на этом фронте. Это больше похоже на позиционную войну времен Первой мировой войны», — сказал Уолтц.

После таких высказываний Уолтца остается только одно — горестно вздохнуть и в резюме к его военным открытиям написать всего несколько слов — «тем самым проявил полное непонимание характера вооруженной борьбы в годы Первой мировой войны».

Позиционные черты боевых действий во времена Первой мировой войны объясняются отнюдь не противопехотными минами, как полагает Уолтц, и даже не господством на поле боя пулемета и проволочными заграждениями, а совершенно другими причинами.

Одна из них — когда пехота переходила в атаку («переваливала через край», как говорили в те времена), с подразделениями и частями сразу терялся контакт, и управление боем становилось практически невозможным всего по одной причине — в годы Первой мировой войны отсутствовала простая и надежная радиосвязь. Нет управления — нет и успеха в бою.

close Оборона немцев в Шампани в 1915 году Иллюстрация из отчета Ермолаева Михаила Николаевича. Приемы борьбы за укрепление позиции и принципы полевой фортификации на Западном фронте. Пг., 1916

Другая не менее важная причина — отсутствие требуемых средств подвижности артиллерийских частей и соединений. Наступательные действия в годы Первой мировой войны выглядели так: артиллерийская подготовка атаки, артиллерийская поддержка атаки, артиллерийское сопровождение войск в глубине.

Относительно эффективно проводился только первый период — артиллерийская подготовка атаки (иногда она осуществлялась в течение нескольких суток, порой даже недели). Первый оборонительный рубеж противника просто сметался с лица земли. На каждый квадратный метр обороны падало несколько снарядов (порой калибра 400–420 мм).

close Аэрофотоснимок оборонительных позиций германской армии после артподготовки Снимок из отчета Ермолаева Михаила Николаевича. Приемы борьбы за укрепление позиции и принципы полевой фортификации на Западном фронте. Пг., 1916

А вот дальше начинались проблемы. Для эффективной артиллерийской поддержки атаки опять-таки требовалась бесперебойная радиосвязь и хорошо организованное взаимодействие в звене «командир артиллерийской батареи — командир пехотного батальона» (а вот это, как правило, и отсутствовало).

Но еще большие проблемы возникали при артиллерийском сопровождении наступающих войск в глубине. Для этого требовалось перемещать артиллерийские подразделения на новые огневые позиции, чтобы увеличить дальность поражения противника. Однако для решения подобной задачи в годы Первой мировой войны не было ни самоходной артиллерии, ни надежных тракторов, ни автомобилей повышенной проходимости.

Поэтому большая часть наступательных операций происходила по одному и тому же сценарию — сокрушался первый оборонительный рубеж, наступающая пехота преодолевала межполосное пространство, подходила ко второму рубежу, который оставался вне какого-либо огневого поражения, атакующие батальоны выкашивались пулеметным огнем, и на этом наступление заканчивалось. Хорошо, если при этом удавалось путем огромных потерь вклиниться в оборону противника всего лишь на два-три километра.

Отсюда и возникла идея глубокой операции. Суть этой теории заключается в нанесении удара по всей глубине обороны противника, взлом ее в нескольких местах и введении в прорыв высокомобильных механизированных частей для развития тактического прорыва в оперативный успех.

В общем, Уолтцу надо позаниматься. Подобный уровень военных знаний для высокопоставленного сотрудника Белого дома просто неприемлем. Для начала конгрессмену следует ознакомиться хотя бы с некоторыми материалами «Газеты.Ru», в которых рассказывается об организации прорыва оборонительных рубежей противника в наступательных операциях.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).