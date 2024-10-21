«Историческая сделка с Германией». Ищут ли в Европе замену НАТО? Полковник Ходаренок не увидел угрозы НАТО в военной сделке между ФРГ и Британией

Великобритания и Германия планируют подписать пакт, который, по их замыслу, существенно укрепит военную безопасность обеих держав. О какой оборонной сделке может идти речь, угрожает ли эта договоренность единству НАТО и при чем тут опыт СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Договор позволит Лондону и Берлину проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО и России, в том числе в странах Прибалтики, пишет The Times. Кроме того, соглашение должно помочь странам нарастить объем закупок вооружения, а также начать совместные разработки и производство оружия нового поколения.

Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили считает, что подписание пакта с Германией будет самым значимым двусторонним соглашением Великобритании после аналогичного договора с Францией в 2010 году.

«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», — говорится в публикации.

Для начала сразу отметим, что проведение совместных военных учений на восточной границе НАТО и России, в том числе в странах Прибалтики, далеко не суть планируемого к подписанию пакта между Великобританией и Германией (а именно на это делается акцент во многих СМИ, когда речь заходит о новом пакте). Подобные мероприятия проводятся в рамках плана оперативной подготовки Объединенных вооруженных сил альянса на очередной год, и большой необходимости в дополнительных двусторонних договоренностях нет.

Что за договор?

А чтобы понять примерное содержание нового пакта, обратимся к договору между Соединенным Королевством и Францией о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Он был подписан 2 ноября 2010 года на Даунинг-стрит премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Николя Саркози. Эти договоренности иногда называются Соглашением Ланкастер-Хауса.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Целью настоящего соглашения, подчеркивалось в том документе, является развитие сотрудничества между вооруженными силами Великобритании и Франции, обоюдное использование материалов и оборудования, строительство совместных объектов, доступ к оборонным рынкам друг друга, а также промышленное и технологическое сотрудничество.

Документ, подписанный 2 ноября 2010 года, весьма обширный. В нем рассматриваются вопросы управления ядерными запасами, проблемы промышленности и вооружений. В частности, тогда было решено создать Объединенные экспедиционные силы, подходящие для широкого спектра сценариев, вплоть до операций высокой интенсивности.

Планировалось развернуть британско-французскую интегрированную авианосную ударную группу, объединяющую активы, принадлежащие обеим странам.

Помимо всего прочего, был утвержден 10-летний стратегический план для британского и французского сектора сложных вооружений, в том числе и беспилотной авиации. Лондон и Париж обязались поддержать создание «единого европейского промышленного генерального подрядчика» для оптимизации ракетного сектора. Как обычно, стороны обратили внимание на перспективные исследования и технологии, кибербезопасность, обмен данными, меры противодействия морским минам, борьбу с терроризмом и международную безопасность.

Не приходится сомневаться, что этот документ был взят за основу при разработке основных положений намечающегося к подписанию в конце этой недели пакта между Великобританией и Германией.

Учтут опыт СВО

Основное отличие от предыдущего договора будет заключаться, по всей видимости, в том, что в вопросах строительства вооруженных сил, их оперативной и боевой подготовки, развития самых различных секторов оборонно-промышленного комплекса обеих стран самым тщательным образом будет учтен опыт специальной военной операции.

Грозят ли какие-либо двусторонние договоренности между государствами — участниками Североатлантического альянса единству НАТО? В том виде, в котором они разрабатываются и подписываются в настоящее время, нет.

Перспектива создания каких-либо новых оборонных союзов на территории европейского континента пока не просматривается. Никакой замены НАТО в исторически обозримый срок не видно.

Слухи о каких-либо существенных трениях внутри НАТО сильно преувеличены, и кардинального пересмотра основных положений Стратегической концепции блока в ближайшее время не предполагается.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).