«У южнокорейского страха глаза велики». Чем помогут 12 тысяч бойцов из КНДР в зоне СВО? Полковник Ходаренок: 12 тысяч бойцов из КНДР не изменят ситуацию на фронте

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила о переброске 12 тыс. военнослужащих из КНДР в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок усомнился, что такое количество бойцов поможет российской армии, а также высказался о политических последствиях появления северокорейских солдат в зоне боевых действий.

Северокорейские бойцы отправились на помощь России для пополнения военного контингента в зоне СВО. Пхеньян решил направить 12 тысяч военных из четырех бригад, включая силы специального назначения, на Украину. приводит агентство Yonhap заявление южнокорейской разведки.

Однако еще 16 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не может подтвердить информацию СМИ об участии военнослужащих ВС КНДР в боевых действиях на Украине.

Тут надо непременно уточнить, что генеральный секретарь НАТО никогда не озвучивает своего мнения . Он сообщает только согласованную позицию Североатлантического альянса. Таким образом, располагая всеми современными силами и средствами разведки (от агентурной до космической), НАТО не подтверждает факта отправки бойцов ВС КНДР в зону специальной военной операции.

Очень обтекаемо по этому поводу выразился и министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен. Он, в частности, сказал: «поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания является очень вероятной». Обратим внимание — глава военного ведомства Республики Корея сказал только о вероятности, а не о факте подобной перегруппировки.

Что касается сведений украинской разведки об отправке военнослужащих Корейской народной армии в зону конфликта, о которых неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский, то нет никаких оснований прислушиваться к подобным заявлениям. Уж очень заинтересованы в Киеве в том, чтобы все это соответствовало действительности, поскольку подобные сообщения переводят СВО совершенно в другую плоскость и работают исключительно в интересах украинской стороны.

Хранит по этому поводу молчание и Китай. Надо заметить, что без одобрения Пекина власти КНДР не могли пойти на такой шаг. А если в КНР пока никак не отреагировали на подобную новость, то есть основания полагать, что это событие на данном этапе исключительно из области предположений. Особо подчеркнем, что мнение Пекина здесь решающее.

Необходимо отметить, что участие регулярных подразделений Корейской народной армии переводит СВО совершенно в иную плоскость. То есть появляется третий участник конфликта, а это развязывает руки всем возможным противникам России в отправке своих регулярных воинских контингентов на усиление украинской армии. Поэтому-то Киев так заинтересован чтобы подобная новость соответствовала действительности.

Теперь о нескольких военных аспектах гипотетической отправки 12 тыс. военнослужащих ВС КНДР в зону СВО. Такое количество бойцов не приведет к каким-либо существенным изменениям в ходе вооруженной борьбы. А вот последствия в международном плане для Москвы могут оказаться крайне негативными. И это не могут не учитывать в Кремле.

И кроме того, неясны чисто практические вопросы, в первую очередь о характере подчиненности северокорейского контингента Минобороны России. Непонятно, то ли бойцы Ким Чен Ына будут оперативно подчинены командирам российской армии, то ли им «нарежут» полосу фронта, где они будут действовать самостоятельно, то ли они будут использованы в качестве маршевого пополнения. Эти вопросы пока на официальном уровне, насколько известно, даже не обсуждались, тем более детально и практическим образом нигде не прорабатывались.

И в заключение несколько слов в качестве выводов. Серьезным образом такое количество северокорейских бойцов российскую армию не усилит, международные последствия подобного шага будут крайне отрицательными (на Западе могут заговорить об изменении мирового баланса сил), СВО будет переведена в новую плоскость, выгоды для России в этом плане крайне сомнительны, а какие-либо шаги по гипотетическому прекращению огня и мирному разрешению конфликта будут отложены на неопределенный срок. Поэтому, скорее всего, слухи о подобных перегруппировках военнослужащих Корейской народной армии сильно преувеличены, а у южнокорейского страха глаза оказались в этом случае уж слишком велики.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).