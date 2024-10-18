Ядерный шантаж Зеленского. Удастся ли Украине создать бомбу за несколько недель?

Украинские власти всерьез рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала, а на создание первой бомбы уйдет всего несколько недель, пишет Bild. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, удастся ли Киеву оперативно разработать оружие, что кроется за противоречивыми заявлениями Зеленского и как следует действовать российской армии.

Либо ядерное оружие, либо альянс

Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие и использовать его против российской армии. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений.

«У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — сообщил украинский специалист.

Вряд ли стоит подобные слова считать «инициативой на местах». Такого рода заявления наверняка до запятой согласовываются с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Bild сообщает, что готовность Киева к такому сценарию подтверждают слова Зеленского. На встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом он заявил, что «либо у Украины будет ядерное оружие» и тогда оно станет их защитой, либо им «придется вступить в какой-то альянс» . Сегодня нет других эффективных альянсов, кроме НАТО, уточнил Зеленский.

Лихие заявления

Для начала разберемся, по силам ли современной Украине создать ядерное оружие. В принципе, для подобного рода лихих заявлений украинских чиновников есть основания. В современных условиях производство «специальных» боеприпасов не является неразрешимой инженерно-технической задачей.

Но, как всегда, весь вопрос заключается во времени, средствах, специалистах, производственной базе. И, разумеется, в этом случае не может идти и речи о нескольких неделях, о которых заявляют украинские чиновники.

Просто для сравнения — находящийся в неизмеримо более благоприятных условиях Иран, где создание ядерного оружия, без всякого преувеличения, является целью нации, до сих пор не вышел даже на прототип первого «специального» боеприпаса и по настоящее время его не испытал. И на другой чаше весов — Украина, страна-банкрот с разбегающимся в разные стороны населением, полуразрушенной промышленностью и энергетикой.

И даже такой нюанс — на Украине запрещено говорить на русском языке. Однако украинских эквивалентов терминов ядерной физики (и всех производственных процессов, связанных с созданием ядерного оружия), как известно, никогда ранее не было.

Наука и промышленность на Украине создавалась людьми, которые говорят на русском. Вполне возможно, что неимоверными усилиями местных лингвистов за последнее время кое-что в плане терминологии удалось подобрать. Однако возможна ли плодотворная работа в подобной обстановке (да еще в условиях предельной интенсивности) — большой вопрос. Как известно, сегодня украинские ученые предпочитают публиковать свои труды на английском.

Ядерный шантаж

После оглашения Зеленским «плана победы» почти сразу наступил черед ядерного шантажа. Такую последовательность действий украинского руководства можно связать со следующими событиями.

Скорее всего, коллективный Запад последовательно склоняет Зеленского и его ближайшее окружение к прекращению огня по линии боевого соприкосновения (условия и подробности этого еще уточняются). Но, похоже, президент Украины взбрыкивает, спорит по каждому пункту, упирается и на данном этапе намерен проводить исключительно свою линию. То есть те условия, которые выдвигают США и государства — участники НАТО, не вполне устраивают руководство в Киеве.

Если принять эту версию за основную, то тогда совершенно логичным становится и отмена визита президента США в Германию, и перенос (а фактически отмена) юбилейного Рамштайна с участием глав государств, и снятие с повестки дня «саммита мира» как такового, и сокращение в течение последнего времени Украине военной помощи. То есть Киеву однозначно дают понять — «не пойдете на наши условия, события и в дальнейшем будут развиваться в неблагоприятном для Украины направлении» .

Тогда становится понятным и оглашение «плана победы», и последующий ядерный шантаж со стороны Украины. Но реализация подобных шагов может сравнительно легко превратить Зеленского в еnfant terrible (несносный ребенок — фр.) для Запада. Складывается впечатление, что глава украинского государства окончательно потерял берега, выпал из рамок адекватности и реальности, и его поведение никак не согласуется с имеющимися в его распоряжении ресурсами и возможностями.

Но поскольку украинские заявления о возможности в течение нескольких недель создать ядерное оружие и использовать его против российской армии произвели весьма негативное впечатление даже на государства — участников НАТО, президент Украины вынужден был несколько отыграть назад.

17 октября на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский заявил, что украинское руководство не планирует разработку ядерного оружия. По его словам, в Киеве никогда не говорили о подготовке к созданию ядерного оружия .

«Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал Будапештский меморандум, что высокоуважаемыми странами он был подписан. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Я так сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие», — сказал Зеленский.

Видимо, президенту Украины крепко вломили за непродуманные заявления его сотрудников о намерении иметь «специальный» боеприпас.

Возникает вполне логичный вопрос — а как реагировать военно-политическому руководству России и Вооруженным силам на подобные заявления и угрозы. Наверное, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот ударами крылатых и баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов должны уничтожить все предприятия и научные центры на Украине, которые даже гипотетически могут быть задействованы для производства ядерного оружия. Иными словами, в полном объеме ликвидировать материальную базу, наличие которой подталкивает на подобные заявления украинских политиков. Только такой вариант действий должен последовать за угрозами применить ядерное оружие против российской армии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).