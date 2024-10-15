«На твой план, Зеленский, наплевать и забыть»: зачем в НАТО новое командование для Украины Генсек НАТО Рютте: новый орган альянса для Украины поможет переменам на поле боя

Генеральный секретарь НАТО посетил штаб-квартиру Североатлантического альянса и новое командование НАТО в Германии, созданное для содействия безопасности и обучению личного состава на Украине. Зачем альянс создает для этого отдельный орган, как Запад отреагировал на «план победы» Зеленского и как на решения повлияло «украинское воровство», разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе с генералом Каволи посетили германский Висбаден (столицу федеральной земли Гессен), где развертывается новое командование НАТО по содействию безопасности и обучению личного состава ВСУ (NSATU, New Security Assistanceand Training Ukraine).

Там же Рютте на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом отметил, насколько важна работа по подготовке 700 военнослужащих, которые будут размещены в Висбадене и в логистических узлах на восточном фланге НАТО. Он сказал, что новое командование будет иметь реальное значение для Украины на поле боя и «для нашей собственной безопасности».

NSATU будет координировать подготовку личного состава и поставки вооружения, военной и специальной техники для Украины союзниками и партнерами по НАТО, включая артиллерию, боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также поможет ВСУ «подготовиться к будущему», отметили в альянсе.

Почему NSATU нельзя назвать «новым штабом НАТО для Украины» В некоторых российских источниках новое командование НАТО по содействию безопасности и обучению личного состава ВСУ (NSATU, New Security Assistance and Training Ukraine) называли штабом. Штаб — основной орган оперативного управления войсками (силами). В его состав включены разведывательные, оперативные и организационно-мобилизационные структуры. NSATU к штабам не имеет никакого отношения, да и командованием его можно назвать с большими допущениями, поскольку вновь создаваемой структуре никто не подчинен ни непосредственно, ни оперативно. Иными словами, ничем оно командовать не будет. Основные функции NSATU будут, как сказано, заключаться в «координации». В чем это будет выражаться конкретно (по пунктам), на данном этапе альянс еще не озвучил.

Теперь самый главный вопрос для Украины — объемы и сроки поставок вооружения, военной и специальной техники. Подобные вопросы будут решаться далеко не в Висбадене. Решения такого уровня как принимались, так и будут принимать в Белом доме и Пентагоне. И совершенно очевидно, что сейчас они поставлены «на паузу» . Это не означает, что поставки вооружения и боеприпасов для ВСУ прекращены. Они будут продолжаться в объемах, предназначенных для того, чтобы не допустить обвала украинского фронта. Но принципиально до 5 ноября ничего существенно не произойдет.

Экспресс-визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу в этом плане ничего не изменил. Более того, на данном этапе передача оружия и боеприпасов ВСУ даже несколько сокращена . «План победы» Владимира Зеленского на Западе назван «расплывчатым», его желание экстренно вступить в НАТО и Европейский союз оставили без серьезных комментариев.

Что касается «плана победы», то термин «расплывчатый» в переводе с дипломатического языка на командирский означает «на твой план, Владимир Зеленский, наплевать и забыть. А теперь слушай, что мы тебе скажем».

Иными словами, главу Украины в ходе этого визита ставили на место и давали понять, что не ему принимать принципиальных решений, не он игрок мирового уровня. Владимир Зеленский за последнее время сильно переоценил свою роль в истории, его оценки ситуации стали выходить за рамки реальности, а решения президента Украины все больше и больше выглядят неадекватными и входят в очевидные противоречия с «генеральной линией руководящей и направляющей силы». На что ему и было строго указано.

Скорее всего, новое командование НАТО по содействию безопасности и обучению личного состава ВСУ на Украине (NSATU, New Security Assistance and Training Ukraine) создается исключительно ради борьбы с украинским воровством и нецелевым расходованием средств от США и НАТО.

А подобное на Украине приняло характер эпидемии. Естественно, сказать об этом открытым текстом политическому и военному руководству НАТО как-то совершенно не с руки (ведь на Украине происходит, по западным оценкам, битва света и тьмы, сражение добра и зла, демократии и автократии), поэтому цели создания нового командования обрисованы относительно «высоким стилем» — координация, безопасность, обучение. Другие причины в развертывании нового органа на исходе третьего года вооруженной борьбы отыскать довольно трудно.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).