Саперы сводного отряда разминирования МЧС России во время обезвреживания участка дороги в Курской области, 9 октября 2024 года

«Половина занятой территории уже освобождена». Что происходит в Курской области NYT сообщила о не очень хорошей ситуации для ВСУ в Курской области

Российские военные отбили по меньшей мере три деревни Курской области, захваченные подразделениями ВСУ летом, пишет The New York Times. Ситуация в регионе не очень хорошая, соглашаются авторы украинского паблика Deep State. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что подразделения ВСУ успешно контратакуют. А командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что примерно половина занятой ВСУ территории Курской области уже освобождена.

ВС РФ отвоевали несколько деревень в Курской области, захваченные подразделениями ВСУ летом, что ставит под угрозу контроль Киева над территорией, которую он рассматривает как важнейший рычаг для подталкивания России к переговорам. Об этом пишет The New York Times.

«В последние дни российские войска активизировали усилия по вытеснению украинских сил с захваченного ими выступа территории в Курской области России, начав несколько атак с использованием бронетехники. Карты поля боя, составленные независимыми группами с использованием спутниковых снимков и боевых съемок, показывают, что российские силы вбили клин в западный край украинского выступа, отбив по меньшей мере три деревни», — говорится в публикации американской газеты.

«В целом ситуация в Курске не очень хорошая»,

— заявили авторы украинского паблика Deep State. По его данным, украинские военные «принимают меры по стабилизации, но вернуть утраченное крайне сложно».

Российским подразделениям удалось продвинуться «довольно далеко» в украинский тыл, заявил The New York Times военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

Тем не менее Украина по-прежнему удерживает около 300 квадратных миль (около 777 квадратных километров) российской территории, пишет The New York Times.

«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют», — так охарактеризовал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

«И все, нас оттуда выбьют»

Операция ВСУ в Курской области полностью провалилась, заявил отставной полковник украинской Службы безопасности Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«Я же сказал, что по итогу мы займем маленький плацдарм в районе Суджи, <…> и все, и нас оттуда выбьют», — сказал он.

По мнению Старикова, атака украинской армии на приграничный регион РФ не дала Киеву никакого военного, политического и психологического преимущества. Украина все «профукала», отметил он.

ВСУ следует выйти из Курской области, считает бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

Комментируя сообщения о том, что в регионе были убиты девять украинцев-операторов БПЛА, Арестович заявил, что там, вероятно, «царит полный бардак».

«Дронщики обычно в глубине 3-5 километров от линии фронта. Если они оказались в окружении, как написано, солдаты думали, что они на своей территории. Это означает полную потерю управления», — считает Арестович.

300 потеряны, один сдался

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 человек (а за все время боев — 22 950), заявило Минобороны РФ в своей сводке о ситуации в регионе.

«Один военнослужащий сдался в плен»,

— говорится в сообщении оборонного ведомства.

Примерно половина занятой ВСУ с начала августа территории Курской области освобождена, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.