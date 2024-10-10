«Скоро доложим об освобождении»: ВС РФ наступают в Курской области Алаудинов заявил, что ВС РФ смогут освободить Курскую область в скором времени

Военкоры и Telegram-каналы сообщают о переходе ВС РФ к новой фазе контрнаступления в Курской области. По их данным, ВС РФ вернули контроль над Любимовкой и Нижним Клином и движутся в сторону Суджи. Официальных сообщений от Минобороны на данный момент не поступало, однако командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что российская армия «сможет в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена».

Российские военнослужащие начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, село Любимовка уже перешло под контроль Вооруженных сил РФ. Также российские силы контролируют дорогу Суджа-Коренево, которую украинские войска использовали для снабжения своих подразделений.

Украинские бойцы оставляют свои позиции в курском приграничье и «бегут в сторону Украины». Сообщается о больших потерях со стороны Киева, при этом «пленных единицы».

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов рассказал, что лично наблюдал с высоты полета беспилотника, как большая группа ВСУ на технике сбежала через границу.

«Мы, не спеша, потихоньку продвигаемся вперед. С такими темпами мы, наверное, сможем в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена», — заявил он.

По данным Mash, российские десантники также вернули под контроль хутор Зеленый Шлях, захваченный ВСУ в первый день вторжения в Курскую область, кроме того, ВС РФ контролируют Нижний Клин и продвигаются в направлении Суджи.

При этом военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что боевые действия по окончательному освобождению Любимовки, а также примыкающего к ней населенного пункта Зеленый Шлях и населенного пункта Малая Локня еще ведутся.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в свою очередь сообщил о «мощном прорыве армии России на Курском фронте».

«Завершен разгром врага в Любимовке. Также ВСУ бегут из Зеленого Шляха, который переходит под контроль ВС РФ. В Ольговке также завершается разгром врага. Российские подразделения продолжают атаки и закрепляются на новых рубежах, продолжаются бои», — говорится в посте.

Министерство обороны России на данный момент о новом этапе контрнаступления не сообщало. В последней сводке, опубликованной в 14:11 мск 10 октября, ведомство заявляло о нанесении поражения бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово, отражении двух украинских атак в направлении Любимовки и Камышевки и о взятии в плен пяти украинских военных. За сутки потери ВСУ, по данным МО РФ, составили более 200 человек.

Как живет регион

Украина, несмотря на продвижение ВС РФ, продолжает атаковать Курскую область. С начала дня 10 октября на территории региона девять раз объявлялась ракетная опасность и дважды — опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил об уничтожении над областью трех украинских ракет и двух беспилотников самолетного типа.

Обломок одной из ракет, по данным канала «Типичный Курск», упал во двор жилого дома в Курске.

«Судя по всему, попал во вкопанную покрышку, после чего удачно отрикошетил, не задев никого», — говорится в публикации канала.

В центре столицы региона также нашли металлические обломки после раздавшихся над городом взрывов, которые, предположительно, произошли из-за срабатывания системы противовоздушной обороны.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, операция по отражению атаки продолжается до сих пор. В некоторых населенных пунктах объявили обязательную эвакуацию: жителям приграничья оставаться дома небезопасно. Так, 10 октября глава Суджанского района области Александр Богачев сообщил ТАСС, что ВСУ удерживают мирных жителей, оставшихся на занятых территориях, в школе-интернате города Суджи. Информация об этом подтверждается видеоматериалами, которые снимали сами украинские бойцы, подчеркнул Богачев.

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», — сказал глава района.

Он заявил, что не знает, существуют ли другие подобные учреждения. По словам Богачева, возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая пожилыми людьми в возрасте 85 лет. Всего там сейчас находятся порядка 40 человек.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ближайшее время должна встретиться с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече планируется обсудить в том числе условия содержания пленных.

«Обсудить целый ряд вопросов, связанных и с условиями содержания пленных, и с недопустимостью пыток, и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места», — рассказала Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».