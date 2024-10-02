«Обвал всего украинского фронта». К чему приведет взятие Угледара? «Страна.ua»: генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в сводках

Российские военкоры сообщили, что ВС РФ штурмом овладели городом Угледар. То, что один из важнейших опорных пунктов ВСУ теперь в руках российской армии, подтверждают и на Украине. При этом Минобороны о переходе города под контроль России пока не объявило. Какое значение имеет взятие Угледара и каковы будут дальнейшие действия ВС РФ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинил министра обороны страны Рустем Умерова в потере Угледара в Донецкой народной республике.

«Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Это позор», — заявил Гончаренко в соцсетях, призвав к немедленной отставке главы минобороны.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины перестал включать Угледар в свои сводки — в последний раз его упоминали 1 октября.

С российской стороны о переходе Угледара под контроль российской армии сообщили военные корреспонденты Борис Рожин, Юрий Котенок и Михаил Звинчук («Рыбарь»), также о взятии города написал Telegram-канал SHOT. «Российские военные освободили Угледар. Город полностью перешел под контроль ВС РФ», — говорится в сообщении.

Как брали Угледар

Вооруженные силы Украины последовательно готовили Угледар к обороне, начиная с 2014 года. По сути дела, город за это время был превращен в настоящую крепость и подготовлен к отражению атак российской армии по всем канонам фортификации. Кроме того, расположение Угледара на возвышенности предоставляло обороняющимся украинским войскам дополнительные преимущества.

Ранее ряд попыток Вооруженных сил РФ овладеть штурмом этим городом не увенчался успехом. Да и надо сказать, что в тот период российская армия еще не располагала огневыми средствами, способными сокрушить долговременные огневые сооружения противника. Орудий калибра 152 мм и даже минометов калибра 240 мм было явно недостаточно, чтобы проломить бреши в украинской обороне. Но на этот раз весьма значительную роль в успешном штурме Угледара сыграли фугасные авиационные бомбы крупного калибра с универсальными модулями планирования и коррекции.

Кроме того, российские войска не стали штурмовать Угледар в лоб, а взяли город в полуокружение, оставив противнику для выхода из населенного пункта узкую полосу шириной всего несколько километров, простреливаемую с обеих сторон даже батальонными минометами калибра 82-мм (к слову говоря, страшное оружие при ведении огня по открыто расположенной пехоте: мина при подрыве практически не оставляет воронки, а все осколки разлетаются не выше пояса бойцов).

Этот узкий коридор сделал практически невозможными для ВСУ переброску в Угледар подкреплений, подвоз боеприпасов, продовольствия и вывоз раненых. Как считают сами украинские военные, город в подобных условиях следовало оставить еще неделю назад, когда только намечалась угроза его окружения, и организованно отойти в сторону Богоявленки на новый оборонительный рубеж.

Боев за каждый дом, квартал и переулок на этот раз практически не велось. Сказать, что российские войска штурмом овладели Угледаром после многодневных, кровопролитных и ожесточенных уличных боев, было бы некоторым преувеличением.

Следует заметить, что отступающие из города подразделения ВСУ из состава 72-й отдельной механизированной бригады бросали своих убитых и раненых, вынести и вывезти которых из Угледара под огнем российской армии было практически невозможно, тем более с использованием БМП и БТР. Да и по свидетельствам очевидцев, в среднем, из десяти украинских бойцов, отходящих из города в сторону Богоявленки, до новых оборонительных позиций в лучшем случае доходила половина.

Падение Угледара, который представлял собой мощный укрепленный район в системе обороны украинской армии и ключевое звено на этом направлении, ставит ВСУ в весьма и весьма сложное положение. Этот город — своеобразный замковый камень для ВСУ, выемка которого может привести к обвалу всего украинского фронта.

Что дальше?

После Угледара — практически ровная, как стол, местность, лишенная защитных и маскирующих свойств. Какие-либо естественные препятствия (реки, крупные овраги, господствующие высоты), которые можно было бы использовать для фортификационного оборудования полос обороны, на этом направлении отсутствуют. Разумеется, можно оборудовать оборонительные рубежи и на такой местности, но удерживать их ВСУ будет значительно труднее.

Кроме того, впереди зимняя кампания. Одно дело, когда войска занимают оборону в населенном пункте, и совершенно другое — в чистом поле. В городе для размещения войск можно использовать здания, подвалы, оборудованные долговременные огневые сооружения, горные выработки для складирования запасов материальных средств, а теперь ВСУ предстоит обороняться в наспех оборудованных окопах по колено в воде (с учетом наступающего осенне-зимнего периода).

Помимо прочего, после падения Угледара стал возможным запуск железной дороги Донецк — Армянск (Крым). Сделать это ранее было нельзя, так как магистраль отлично просматривалась из Угледара, местность простреливалась практически всеми огневыми средствами противника, и попытки организовать движение на этом участке привели бы только к потерям локомотивов, вагонов, платформ и материальных средств. А теперь российская армия получает новые возможности по улучшению тылового и технического обеспечения, а также по переброске войск. Значение этого события трудно переоценить.

Падение Угледара создает благоприятные возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ и реальную угрозу падения следующего важного города на этом направлении — Курахово.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).