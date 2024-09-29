Военные обустроили «подземный город» на Херсонском направлении. Как он выглядит внутри? Минобороны: на Херсонском направлении для военных РФ создали «подземный город»

Военные на Херсонском направлении создали «подземный город» для проживания и отдыха военнослужащих. Конструкция включает все необходимые объекты: жилые зоны, столовую, баню, прачечную и спортивный зал. Общая длина подземных переходов превышает четыре километра.

Специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Днепр» разработали и реализовали проект уникального «подземного города» для проживания и отдыха военнослужащих, находящихся на Херсонском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Баня, прачечная и спортзал

«Подземный город» включает в себя все необходимые для обеспечения жизнедеятельности объекты. В подземных помещениях предусмотрены жилые зоны, оборудованные для пребывания личного состава. На его территории созданы столовая, баня, прачечная с сушилкой, спортивный зал для поддержания физической формы, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.

Минобороны также отмечает, что жилые блиндажи отличаются вместительностью и современным оборудованием. В каждом из них установлены печи для отопления, организована система внешней и внутренней связи, подведено электричество и действует система централизованного оповещения. Кроме того, в «подземном городе» проведена проточная вода. Также в «подземном городе» предусмотрен класс для подготовки военнослужащих и проведения лекций по войсковым дисциплинам, что позволяет не только поддерживать боевую готовность, но и продолжать обучение даже в полевых условиях.

Общая длина переходов и траншей «города» составляет более четырех километров, а коммуникации заложены на глубину более четырех метров. Это позволяет создать комфортные условия для военнослужащих, чтобы они могли на время забыть о своих боевых обязанностях. После краткого отдыха подразделения направляются обратно на линию боевого соприкосновения для выполнения своих задач.

Другие «подземные города»

О том, что на Херсонском направлении создаются «подземные города», сообщалось также в феврале. Начальник вещевой службы полка с позывным «Лис» в беседе с РИА Новости рассказывал, что блиндажи «города» укрыты аэродромными плитами и защищены земляными насыпями, чтобы минимизировать риски для военных.

Старший повар полка отмечал, что рацион питания военнослужащих тщательно продуман: на первое подают гороховый суп, на второе — мясные консервы с гречневой кашей.

«Ребята довольные. В принципе, говорят, как дома. Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят», — делится старший повар.

Кухня рассчитана на 75 человек, а жилые блиндажи могут вместить от шести до восьми человек. Они оборудованы печками, внутренней и внешней связью, а также системой центрального оповещения. «Лис» также отмечал, что в «подземном городе» имеется спортивный зал с различным оборудованием, включая гири, гантели и штанги. Некоторые из военнослужащих, по словам «Лиса», ранее работали преподавателями физкультуры или фитнес-тренерами и помогают другим бойцам тренироваться.