Китай чуть не потерял новейшую атомную подлодку. Она затонула прямо на верфи WSJ: новейшая китайская атомная подлодка затонула на верфи близ Уханя

Новейшая китайская атомная подводная лодка класса «Чжоу» затонула прямо на верфи близ Уханя, сообщают американские СМИ. Инцидент произошел в конце мая или начале июня. Неизвестно, было ли на подлодке ядерное топливо и пострадали ли люди. Китай не комментирует информации о возможном затоплении корабля.

Новейшая атомная ударная подводная лодка Китая затонула в первой половине этого года прямо на верфи, сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники. Собеседники изданий считают, что это может стать проблемой для Пекина, стремящегося расширить свой военный потенциал, и серьезным препятствием для одной из приоритетных программ страны по созданию вооружений.

Инцидент, который китайские власти постарались скрыть и о котором ранее не сообщалось, произошел на судостроительном заводе недалеко от Уханя в конце мая или начале июня. Источники в США не знают, было ли на борту подлодки ядерное топливо в момент затопления, однако эксперты считают, что это вполне вероятно.

Затонувшая подлодка класса «Чжоу» является первым представителем нового класса китайских атомных подводных лодок и имеет характерную Х-образную корму, которая призвана сделать корабль более маневренным.

Подводная лодка построена государственной компанией China State Shipbuilding Corp. и была замечена у пирса на реке Янцзы в конце мая, когда она проходила окончательное оснащение перед выходом в море. Согласно спутниковым снимкам Planet Labs с места затопления, в начале июня для подъема подлодки со дна реки прибыли большие плавучие краны.

Китай не комментирует

Ни Народно-освободительная армия Китая, ни местные власти не признали факт происшествия. Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что им ничего не известно:

«Мы не знакомы с ситуацией, о которой вы упомянули, и в настоящее время не имеем никакой информации для предоставления».

Первые публичные признаки того, что на верфи близ Уханя что-то происходит, появились летом, когда Томас Шугарт, бывший офицер американской подводной лодки и старший научный сотрудник центра новой американской безопасности, написал серию сообщений в соцсетях, в которых отметил необычную активность плавучих кранов, зафиксированную на коммерческих спутниковых снимках. Шугарт предположил, что мог произойти инцидент, связанный с новым типом подводной лодки, но в то время он не знал, что она была атомной.

Хотя подводную лодку удалось спасти, скорее всего, пройдет много месяцев, прежде чем ее можно будет вывести в море.

«Вся лодка будет заполнена водой, — сказал Шугарт. — Вам придется вычищать всю электронику. Электродвигатели, возможно, придется заменить. Будет очень много работы».

По данным прошлогоднего доклада Пентагона о военной мощи Китая, на конец 2022 года у Пекина было 48 дизельных ударных подводных лодок и шесть атомных ударных подводных лодок. В докладе говорится, что цель Китая при разработке новых ударных подводных лодок, надводных кораблей и военно-морских самолетов заключается в противодействии попыткам США и их партнеров прийти на помощь Тайваню во время конфликта.

Китай заявляет, что его цель в создании армии мирового класса — сдерживать агрессию и защищать свои зарубежные интересы.

«Затопление новой атомной подлодки, произведенной на новой верфи, замедлит планы Китая по наращиванию своего атомного подводного флота, — сказал Брент Сэдлер, отставной офицер атомных подводных лодок ВМС США и старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Heritage Foundation. — Это имеет важное значение».