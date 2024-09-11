«Смелые прогнозы». Можно ли говорить о контрнаступлении в Курской области? Алаудинов заявил об освобождении около 10 населенных пунктов под Курском

Вооруженные силы России перешли в наступление в Курской области. По данным командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, освобождено около 10 населенных пунктов. Украинские источники сообщают, что российские военные смогли расширить «серую зону» в Кореневском районе, а ситуация для ВСУ ухудшилась. Что происходит в регионе и можно ли это назвать контрнаступлением ВС РФ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Обстановка хорошая»

По последним данным, подразделения ВСУ были выбиты почти из десятка поселков Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Апанасовка, Октябрь-10, Вишневка, Комаровка, Краснооктябрьское. Подтвердил это командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Достичь освобождение девяти населенных пунктов удалось комплексным огневым поражением противника артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией, действиями ударных БЛА.

«Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости.

Алаудинов назвал обстановку для ВС РФ в Курской области «хорошей».

По поступающей из региона информации, операция, начавшаяся вечером 10 сентября в Суджанском и Глушковском районах области, продолжается. Накануне российские Telegram-каналы заявили, что ВС РФ начали «масштабное контрнаступление» в Курской области. По данным Mash, им удалось за сутки освободить «более 10 км» территории.

Расширили «серую зону»

РИА новости также сообщает, что в наступлении в Курской области принимают участие подразделения и части 106-й воздушно-десантной дивизии, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, а также ряд других соединений.

По данным украинского OSINT-проекта DeepState, российские военные смогли расширить «серую зону» в Кореневском районе Курской области. Военный аналитик Роб Ли пишет, что Россия начала активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику через реку Сейм.

«Ситуация на левом фланге нашей [украинской] группировки на Курщине ухудшилась», — пишет он.

Судя по всему, частям и соединениям ВС РФ в результате предыдущих оборонительных боевых действий удалось остановить дальнейшее продвижение наступающих войск противника в глубину и не допустить расширение прорыва в стороны флангов, удержать ключевые районы и позиции.

Теперь цель российского командования, по всей видимости, — нанесение поражения наиболее опасным группировкам ВСУ в Курской области, восстановление положения по государственной границе и перенос боевых действий на территорию противника.

Контрнаступление ли?

Самый неудачный термин для описания событий в Курской области — «выдавливание противника». «Выдавливанием» — и это подчеркнем особо — никаких боевых задач не решить. Целью стартовавшей операции может быть только разгром противостоящего противника. А ближайшей задачей — выход частей и соединений на государственную границу.

Помимо всего прочего, надо уточнить, что обстановка регионе полностью известна только нескольким генералам и офицерам — командующему, начальнику штаба, начальнику оперативного управления (отдела), двум-трем офицерам-операторам. Так что многие сообщения, поступающие из этого района боевых действий, на данном этапе носят сугубо предположительный характер.

И, надо заметить, с точки зрения военной терминологии последние события в Курской области (во всяком случае, по самым свежим из поступающих данных) называть «контрнаступлением», «операцией», «контрударом», наверное, не совсем корректно (или, во всяком случае, на этом этапе).

К примеру, если говорить об операции, то тогда в ней должны участвовать общевойсковые (танковые) армии и армейские корпуса. Контрудар, как правило, наносится силами как минимум объединения (то есть армии). А по имеющейся информации, пока в боевых действиях на западе Курской области замечена всего одна дивизия, и та воздушно-десантная — 106-я вдд (пункт постоянной дислокации – г. Тула).

Так что в данном случае правильнее говорить о серии контратак ВС РФ на западе Курской области и некоторых достигнутых при этом территориальных успехах, в частности, в Кореневском районе.

Поскольку, если вести речь об операции (скажем, оперативно-стратегического объединения), то командующий в докладе замысла на наступательную операцию должен был сказать примерно так:

«главный удар нанести на правом фланге смежными флангами 4 гвардейской танковой армии и 47-й общевойсковой армии в направлении ИВАНОВО, ПЕТРОВО; другой удар — на левом фланге 9-й гвардейской армии в общем направлении на КУЗНЕЦОВО.

Группировку войск иметь:

на направлении главного удара — 4 гв. ТА, 47 А, 28 АК;

на направлении другого удара — 9 гв.

А со средствами усиления и частью сил и средств родов войск, специальных войск и тыла оперативно-стратегического объединения.»

Вот тогда по вышеупомянутому боевому и численному составу привлекаемых войск (сил) можно точно сказать — это операция.

Тем не менее, новости из Курской области не могут не радовать и не вселять оптимизма. Остается только надеяться, что в результате решительности российского командования и своевременно введенным в сражение резервам оправдаются самые смелые прогнозы наших граждан.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).