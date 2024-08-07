В деле генерала Булгакова появились госконтракты на питание для кадетов В афере с сухпайками группа распределила преступные роли между главами фирм

В уголовном деле бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова появились госконтракты о поставках питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Кроме того, следствие распределило в афере с сухпайками преступные роли между руководителями компаний, связанных с Грязинским пищевым комбинатом.

Стали известны некоторые подробности уголовного преследования бывшего заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова. В деле о мошенничестве с сухпайками для армии появились госконтракты на поставку питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге. По словам источника РИА Новости, речь идет о Краснознаменном училище имени генерала армии Сергея Штеменко и Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе имени Князя Александра Невского.

По версии следствия, генерал Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя служебное положение. Предприятие же поставляло некачественные продукты в армию по завышенной цене. Следственный комитет возбудил дело против руководства комбината.

Кто такой генерал Дмитрий Булгаков Булгаков родился в 1954 году в Курской области, окончил Вольское высшее военное училище тыла и Военную академию тыла и транспорта, а затем — Военную академию Генштаба.



В период с 1997 года — начальник штаба Тыла — первый заместитель начальника Тыла Вооруженных Сил. В 2008 — 2010 годах — начальник Тыла Вооруженных Сил — заместитель министра обороны.



Был удостоен звания Героя России, а также награждался орденами: «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и другими наградами.



Звание Героя России Булгаков получил в 2016 году вместе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым за организацию операции в Сирии по снабжению российской авиабазы Хмеймим.



У арестованного заместителя экс-министра Сергея Шойгу, согласно декларации за 2019 год, была 100-метровая квартира и 600-метровый дом, а также три земельных участка, площадь одного из которых — более 2 тыс. квадратных метров ( в долевой собственности с супругой). Доход Булгакова составлял 15,2 млн рублей за 2018 год.

В правоохранительных органах сообщили, что фигуранты дела создали организованную группу и «распределили преступные роли между представителями предприятий-производителей». В группу привлекли руководство и акционеров ГПК, а также ряда других компаний поменьше. Это ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно», которые связаны с ГПК.

Трое совладельцев Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвира Смирнова фигурируют в деле о растрате, по которому проходит генерал Булгаков. Их вина подтверждается показаниями свидетелей и результатами обысков, говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Совладельцы ГПК вину не признают. По словам адвокатов, «доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены». Предприниматели не намерены скрываться, в связи с чем попросили суд перевести их из-под стражи под домашний арест.

Генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу «коррупционной направленности» 26 июля. Сейчас он в СИЗО «Лефортово». 6 августа к делу генерала приобщили содержимое шести банковских ячеек неназванного банка. Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, «было разрешено изъять».

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год. Он отвечал за тыловое обеспечение армии. Булгакова отправили в отставку через три дня после объявления в сентябре 2022-го частичной мобилизации и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.