Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье Mash: минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Курскую область

Украинские диверсанты попытались прорвать российскую границу в Курской области. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, военные РФ отразили атаку. Как пишет Mash, в составе ДРГ было около 100 бойцов, в том числе члены РДК*, в боях они потеряли 20 человек, еще 50 получили ранения. Бой продолжается — диверсантов отбросили от границы и «добивают» с помощью авиации и артиллерии.

Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва государственной границы в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области.

Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он также предупредил, что в ближайшие часы «будет появляться много различных информационных вбросов», и призвал доверять только официальным источникам.

«Прошу сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — обратился к жителям региона врио губернатора.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщал, что Вооруженным силам Украины якобы удалось завести на территорию РФ несколько единиц бронетехники.

ДРГ насчитывала 100 человек

По данным Telegram-канала Mash, прорвать границу пытались диверсанты на тяжелой технике, их заметили около 9.00 (совпадает с мск). Нападавшие были вооружены американскими винтовками М4, а также имели при себе комплект гранат и взрывчатки типа С4. Всего в диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) насчитывалось около 100 человек .

Как впоследствии уточнил канал, в числе нападавших были бойцы «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. В боях они потеряли 20 человек, еще 50 получили ранения.

«Бой до сих пор идет — сборную солянку из боевиков запрещенной РДК, 22-й ОМБ ВСУ и бойцов теробороны отбросили за границу РФ и прямо сейчас добивают с помощью артиллерии и авиации. Противник разбился на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области», — говорится в сообщении Mash.

При атаке на украинской технике использовался новый знак отличия — треугольник. Видеозаписи передвижения ВСУ близ госграницы опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». На кадрах видно, как украинские военнослужащие передвигаются на американских общевойсковых автомобилях «Хамви», отмеченных новым символом. На запись также попали несколько попыток российских военных сбросить на них боеприпасы с дрона.

Украинская сторона на данный момент сообщения об атаке ДРГ не комментировала, РДК и «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) также о нападении не сообщали.

Массированная атака

По словам врио губернатора Смирнова, 6 августа Курская область также подверглась массированной атаке беспилотников и ракет, обстановка остается сложной.

За ночь и утро в регионе пять раз объявлялась ракетная опасность. Под обстрел попал город Суджа, ранения получили пять человек, в том числе трое детей, также были сильно повреждены несколько жилых домов — кадры с последствиями обстрела опубликовал канал «Типичный Курск». Пострадавших доставили в Суджанскую районную больницу. Следственный комитет уже начал расследование.

«С ночи ВСУ активно обстреливали артиллерией саму приграничную Суджу, в результате чего получили повреждения несколько домов и автомобилей местных жителей», — сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Кроме того, врио губернатор сообщил об атаке украинского коптера на легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей, их доставили в больницу.

Всего, по словам Смирнова, за ночь над Курской областью сбили 26 беспилотных летательных аппаратов. При этом в Минобороны России сообщают лишь о 13 сбитых БПЛА.