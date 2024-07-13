Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов на заседании в 235-м гарнизонном военном суде, Москва, 25 мая 2024 года

«Чуть более 1 млн рублей». Основным доказательством по делу генерала Попова стал перевод на его карту Главным доказательством по делу генерала Попова стал перевод на карту 1 млн руб.

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову вменяют перевод на его банковскую карту около 1 млн рублей. Этот перевод стал основным доказательством по обвинению генерала в хищении 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области. С середины мая Попов арестован и содержится в СИЗО.

Банковский перевод «на сумму чуть более 1 млн рублей» на карту командовавшего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова от генерал-лейтенанта Олега Цокова стал ключевым доказательством в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник агентства уточнил, что именно эта сумма — около 1 млн руб. — является предметом обвинения военного следствия против генерала Попова.

Адвокат Попова не стал опровергать эту информацию, но отказался от комментариев по поводу деталей уголовного дела, сославшись на подписку о неразглашении.

«Мы только начали изучение материалов дела, поэтому не имею права комментировать детали до передачи дела в суд, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение», — сказал адвокат Сергей Буйновский, который неоднократно утверждал о невиновности генерала Попова и стремлении добиться его оправдания.

Несколько дней назад следователи попросили суд вновь перевести генерала Попова под домашний арест. В мае аналогичную просьбу суд отклонил.

В чем обвиняют генерала Попова

Генерал Иван Попов был арестован 17 мая.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет более 130 млн руб. В окончательной редакции обвинительного заключения сумма ущерба, вменяемая фигурантам дела, снизилась до 105 млн руб.

Следствие по делу продлено до 11 августа, срок ареста генерала истекает 17 июля.

В начале июля СМИ писали, что Попову к делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) добавили еще одну статью — служебный подлог (ст. 292 УК РФ). По словам адвоката Буйновского, «там ничего нового не добавилось, та же 159-я статья, просто искусственно вменили дополнительный ненужный признак». По первой статье экс-командующему грозит до 10 лет лишения свободы, максимальное наказание по второй — 4 года.

11 июля следствие снова попросило суд изменить Попову меру пресечения — перевести под домашний арест. Суд уже трижды оставлял генерала в СИЗО . 15 июля 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайства Следственного комитета об изменении меры пресечения генералу Попову и предпринимателю Сергею Моисееву с заключения под стражу на домашний арест.

По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Цоковым и Моисеевым. Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и был посмертно удостоен звания Героя РФ. Его дело прекращено посмертно. Моисеев признал вину и частично погасил ущерб. Попав вину отрицает.