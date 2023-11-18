«Птичка в гнезде». В Россию на угнанном самолете Су-27 прилетел летчик ВСУ

В субботу стало известно о переходе пилота Вооруженных сил Украины на российскую сторону. По неофициальным данным он прилетел на угнанном самолете Су-27. Автор Telegram-канала «Война. История. Оружие» анонсировал интервью с прилетевшим в Россию украинцем. По информации министра информации ДНР Безсонова, летчик тайно сотрудничал с ВС РФ еще с начала СВО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Наш парень у нас

Действующий летчик Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию, сообщил утром 18 ноября в своем Telegram-канале летчик вертолета Ка-52 с позывным «Воевода».

«Все, наш парень у нас! Я, как основатель сего действия, назову случившееся «птичка в гнезде», — написал «Воевода».

По его утверждению, прилетевший в Россию летчик является старшим офицером и действующим командиром звена.

Одновременно автор Telegram-канала «Война. История. Оружие» Кирилл Федоров заявил, что в скором времени с летчиком выйдет большое интервью.

Прилетел на Су-27

Telegram-канал Baza во второй половине дня 18 ноября написал, что летчик ВСУ смог сбежать в Россию, предположительно, на угнанном Су-27.

«Российские военкоры и блогеры, освещающие СВО, сообщают о побеге действующего старшего офицера ВВС ВСУ из Украины в Россию. Предположительно, он прилетел на угнанном самолете Су-27», — написали на канале.

Как пишет Baza, «Воевода» и Федоров вместе организовали побег. По состоянию на вечер субботы, с бежавшим старшим офицером ВВС ВСУ работают российские спецслужбы. Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил каналу, что летчик тайно сотрудничал с ВС РФ с февраля 2022 года — то есть с начала специальной военной операции России на Украине.

Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов в своем Telegram-канале сделал заявление, предположительно, по поводу перехода летчика ВСУ в Россию.

«Это запоздалая российская ИПСО (информационно-психологическая операция) в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в частности офицеров, а также пилотов с техникой», — написал он.

Угнал Ми-8

9 августа 2023 года Telegram-канал Baza написал, что 28-летний россиянин Максим Кузьминов угнал с аэродрома в Курске вертолет Ми-8. По сообщению канала, он направил воздушное судно в сторону Харьковской области. Вместе с ним на борту были еще два члена экипажа. Тогда рассматривали две версии произошедшего: либо вертолет сбился с ориентиров, либо завербованный пилот, действуя под контролем разведки Украины, угнал Ми-8.

Позднее в ГУР Минобороны Украины заявили, что завербовали Кузьминова и убедили его угнать воздушное судно. 5 сентября Кузьминов на пресс-конференции в Киеве заявил о заранее спланированном маршруте Ми-8. По его словам, вертолет летел на предельно малой высоте и в режиме радиомолчания. По словам пилота, во время пересечения границы по нему открыли огонь и ранили в ногу.

Летчик рассказал, что двое других членов экипажа об угоне ничего не знали и не хотели сдаваться украинской стороне. По словам Кузьминова, он пытался успокоить членов экипажа, но они начали «агрессивно себя вести», а после приземления вышли из вертолета и побежали в сторону границы. Пилот считает, что их могли «ликвидировать». Эту информацию подтверждал и глава украинской разведки Кирилл Буданов.